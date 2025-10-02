Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata odierna svelano che Flavio Ubirti riceverà un duro attacco da Sara, la futura tronista.

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 2 ottobre 2025 e le anticipazioni invitano il pubblico a non perdere assolutamente la puntata che si apre con Sabrina Zago. La dama del trono over che ha ricominciato la stagione con tanta speranza sta frequentando Joseph, un cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Dopo averlo incontrato per la prima volta in studio ed essere uscita con lui, Sabrina ha deciso di portare avanti la frequentazione ed oggi entrambi si accomoderanno al centro dello studio per svelare come sta andando.

Spazio, poi, ad Agnese De Pasquale e Gloria Nicoletti: la prima sta uscendo con Roberto mentre la seconda con Francesco ma con Guido tornano puntuali le frecciatine. Non mancherà, poi, un botta e risposta a distanza tra Gemma Galgani e Magda, ormai rivali a causa di Mario Lenti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara attacca Flavio Ubirti

La puntata di Uomini e donne del 2 ottobre 2025, poi, proseguirà con il trono classico. Cristiana Anania, dopo l’esterna con Jakub, oggi è uscita con un altro corteggiatore di nome Manuel che, però, non ha colpito in modo particolare la tronista che lo trova costruito. Flavio Ubirti, invece, dopo aver fatto due esterne con Martina, oggi ha deciso di dare spazio anche ad altre ragazze portando fuori Denise.

In studio, però, il tronista viene duramente attaccato da una corteggiatrice. Sara Gaudenzi, colei che tra qualche settimana diventerà la nuova tronista di Uomini e Donne, lo accuserà di essere “moscio”. Il tronista la invita così ad andare via ma alla fine Sara sceglie di restare prima di prendere una decisione definitiva sul suo percorso nel programma.