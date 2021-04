Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 aprile: Gemma chiude con Roberto?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 aprile

Se la puntata di Uomini e Donne di ieri si è conclusa con il confronto tra Samantha Curcio e i suoi corteggiatori, Alessio con cui c’è stato un bacio e Bohdan, la puntata di oggi dovrebbe essere aperta nuovamente da Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo aver deciso di conoscere Aldo, un simpatico cavaliere con cui ha trascorso una piacevole serata svelando l’intenzione di portare avanti la frequentazione, ha accettato la corte di Roberto un signore pugliese di 54 anni che, colpito da Gemma, ha deciso di provare a conoscerla e a corteggiarla. La dama storica del trono over ha accettato di conoscerlo, ma Tina Cipollari non crede al suo interesse. Secondo la bionda opinionista, infatti, Gemma annuncerà preso la fine della frequentazione. Andrà davvero così? Cosa accadrà, dunque, nella puntata di oggi? Non essendoci anticipazioni ufficiali, la dama potrebbe tornare in studio per annunciare le ultime novità della sua vita sentimentale.

Eugenia torna da Massimiliano?

La puntata di oggi di Uomini e Donne è particolarmente attesa dagli appassionati del trono classico. Gli ammiratori del programma di Maria De Filippi non vedono l’ora di scoprire cosa sia accaduto tra Massimiliano Mollicone ed Eugenia. Il tronista, nella puntata di ieri, ha svelato di aver chiesto ad Eugenia di restare per potersi chiarire subito in esterna. La corteggiatrice avrà accettato? Eugenia ha deciso di abbandonare la trasmissione dopo l’ammissione di Massimiliano che ha spiegato di essere più attratto da Vanessa e Federica. Il tronista, però, non ha nascosto la propria delusione per la decisione di Eugenia con cui ha subito avuto un forte feeling mentale. Come finirà tra i due? Tra tutte le corteggiatrici del tronista, Eugenia è tra le preferite sia del pubblico che degli altri protagonisti della trasmissione. Massimiliano riuscirà a riconquistare la sua fiducia?

