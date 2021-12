Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 dicembre: Luca torna per Roberta, Marika…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 dicembre

Uomini e Donne apre anche questa settimana con una nuova puntata in scena oggi 20 dicembre 2021, prima di salutare il pubblico di Canale 5 per le attese vacanze di Natale. Tra pochi giorni, infatti, Maria De Filippi ed i protagonisti dei troni classico e over andranno momentaneamente in vacanza per poi fare ritorno dal prossimo gennaio. Oggi però, alle 14.45 circa potremo goderci un nuovo appuntamento, come sempre ricco di colpi di scena.

In merito al trono classico di Uomini e Donne, ormai ci avviamo sempre di più verso la conclusione del primo ciclo della stagione in corso ma i telespettatori del dating show sono ancora in attesa di poter assistere alla scelta della giovane tronista Roberta Ilaria Giusti, che secondo le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover dovrebbe tornare ad essere protagonista proprio nella puntata odierna. Stando a quanto emerso, inoltre, la scelta della tronista la vedremo solo nel prossimo anno ma intanto potremo pregustarci le ultime sue indecisioni tra Samuele Carniani e Luca Salatino.

Uomini e Donne: la nuova conoscenza di Marika

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, oltre alle vicende relative a Roberta ci sarà spazio anche per un altro protagonista del trono classico, ovvero l’ultimo arrivato, il tronista Matteo Ranieri, il quale è uscito in esterna con due corteggiatrici tra cui una nuova. A quanto pare il ragazzo si sarebbe trovato molto bene con entrambe le ragazze. Tornando ancora su Roberta invece, oggi è possibile che andrà in scena il confronto tra la tronista e Luca, che dopo essere andato via a causa delle – a suo dire – eccessive attenzione che la tronista dedicherebbe al suo rivale, ha deciso di fare ritorno.

Spazio poi alle vicende del trono over con la new entry Marika Geraci. Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, lunedì 20 dicembre, dopo aver fatto parlare per la sua conoscenza con Armando Incarnato, già naufragata, la dama sta conoscendo un nuovo pretendente, Luigi: con lui le incomprensioni saranno messe in un angolo?



