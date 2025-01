Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 20 gennaio 2025: cosa succederà nel Trono Classico e nel Trono Over

È tutto pronto per una nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi che come sempre va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5. Torneranno le vicende dei protagonisti di dame e cavalieri del Trono Over ma anche i tronisti ed i corteggiatori del Trono Classico. E quindi dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che spazio avrà Martina De Ioannon che continuerà la sua conoscenza con Gianmarco Steri e Ciro Solimeno.

Amal rompe il silenzio dopo Uomini e Donne: "Michele Longobardi innamorato di me"/ "Ha guidato 8 ore per..."

È non è tutto perché sempre nel Trono Classico spazio avrà anche l’altra tronista, Francesca Sorrentino che invece sta concentrando la sua conoscenza tra Gianmarco Meo e l’ultimo arrivato Gianluca Costantino che in una scorsa puntata ha avuto un’accesa discussione con Tina Cipollari. Nel Trono Over, invece, si parlerà di Diego Tavani che dopo il suo addio allo show non vi farà più ritorno e di una dei volti storici del programma, Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno beccati a Torre Annunziata/ Weekend con la famiglia di lui

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: Martina pronta alla scelta

E scendendo più nel dettaglio dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Martina De Ioannon annuncerà di essere pronta alla sua scelta. La tronista dichiarerà di avere le idee chiare ed in studio ballerà sia con Gianmarco che con Ciro. Nelle prossime puntate verranno trasmesse le esterne di un giorno ed infine la registrazione con la sua scelta. Dalle anticipazioni è stato già spoilerato che la scelta di Martina sarà Ciro Solimeno.

Francesca Sorrentino, invece, farà un esterna sia con Gianmarco Meo, che le ha presentato sua sorella, che con Gianluca Costantino che invece le ha scritto un biglietto molto romantico. Poco dopo scoppierà una lite tra i due corteggiatori anche se non è ben chiaro il motivo. La tronista pugliese, inoltre, deciderà di eliminare Francesco De Martino. Infine spazio avrà anche il Trono Over con Sabrina che rivelerà di essersi sentita con Diego Di Fazio.

Uomini e Donne, diretta di fuoco tra ex corteggiatrici di Michele/ Veronica: "Giudicata per aver preso peso"

Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 20 gennaio 2025: Gemma Galgani chiude con Renato

Infine dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che due coppie del Trono Over troncheranno la loro conoscenza. Da una parte Alessio Pili Stella chiuderà la conoscenza con Sabrina e inviterà Morena Farfante ad uscire con lui ma lei rifiuterà l’invito. E poi Gemma Galgani chiuderà la conoscenza con Renato ma per lei sarà in arrivo un nuovo cavaliere. L’appuntamento con la puntata di oggi di Uomini e Donne è per le 14.45 circa su Canale5 mentre sul sito Mediaset Infinity è possibile seguire la puntata, su Witty sono presenti dei contenuti esclusivi.