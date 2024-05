Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 maggio 2024/ Ernesto viene cacciato dal programma

Uomini e Donne anticipazioni 20 maggio 2024: Ernesto viene cacciato

Uomini e Donne torna con un’altra imperdibile puntata anche oggi, 20 maggio 2024, per allietare il pubblico di Canale 5. Le anticipazioni presenti in rete ci svelano alcuni dettagli di quanto accadrà in studio tra dame e cavalieri, oltre che sul trono rosso.

Sicuramente il primo evento da attenzionare riguarda il percorso di Ernesto Russo che verrà cacciato dallo studio. Dopo aver corteggiato Ida Platano, il cavaliere ha intrapreso una frequentazione con Barbara per poi allargarsi alla conoscenza di altre dame. Durante la puntata in onda oggi, però, Maria De Filippi arriva a cacciare Russo a causa di una segnalazione attraverso la quale si scopre che il cavaliere ha un’altra donna fuori dal programma.

Uomini e Donne: Daniele farà la sua scelta

Nella puntata tra il 20 e il 24 maggio 2024, Daniele Paudice farà la sua scelta tra Marika e Gaia. Il tronista non ha mai nascosto di essere incerto tra le due corteggiatrici che entrambe gli hanno regalato delle forti emozioni. In base alle anticipazioni di Uomini e Donne presenti in rete, però, si conosce già chi sarà a lasciare il programma con lui.

Daniele sceglie Gaia, lasciando molto delusa la corteggiatrice siciliana che non la prenderà bene. Negli ultimi giorni, infatti, su Tik Tok Marika si è sfogata ammettendo indirettamente di esserci rimasta molto male per non essere stata la scelta di Daniele: “Qualcuno mi spieghi perchè una frequentazione di nemmeno qualche settimana faccia più male della mia ex relazione di anni e anni” ha scritto la ex corteggiatrice su Tik Tok. Dopo attente riflessioni, dunque, Daniele ha deciso di intraprendere una relazione con Gaia che lo ha colpito subito.

