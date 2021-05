Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 maggio: sfilata femminile e…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 maggio

La nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 20 maggio, alle 14.45 su canale 5, comincerà da dove si è interrotta quella di ieri. Dopo la delusione vissuta da Gemma Galgani che ha dovuto accettare la decisione di Aldo di chiudere definitivamente la frequentazione, dopo il confronto tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone con la dama che ha messo un punto definitivo alla loro storia, dopo il brevissimo confronto tra Ida Platano e Gabriele che hanno deciso di continuare a frequentarsi avendo trascorso dei bei momenti insieme durante il primo appuntamento, oggi, il pubblico di canale 5 assisterà alla sfilata femminile. Le dame del parterre torneranno a sfilare davanti ai cavalieri, a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Luca Zanforlin, ospite della puntata per la presentazione del suo ultimo libro.

La sfilata femminile nella nuova puntata di Uomini e Donne

Le dame del cavaliere del trono over di Uomini e donne, come annunciato da Maria De Filippi al termine della puntata trasmessa ieri, sono pronte a salire sulla passerella per una nuova sfilata. Stando alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, il tema della sfilata sarà “Sogno di una notte di mezza estate”. Tra le protagoniste ci sarà Gemma Galgani. Tina Cipollari non perderà l’occasione per punzecchiarla scatenando una dura lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli con quest’ultimo che prenderà le difese della dama di Torino. A sfilare, poi, saranno anche le altre dame del parterre come Isabella Ricci, Ida Platano, Elisabetta Simone e Angela per citare quelle più conosciute dal pubblico. A vincere, come anticipano le talpe del Vicolo delle News, sarà Gemma Galgani.

