Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne svelano il momento difficile di Gemma Galgani a causa di Mario Lenti.

Una nuova settimana di Uomini e Donne inizia oggi, lunedì 20 ottobre 2025 nel segno di Gemma Galgani. La dama di Torino a cui Mario Lenti ha spiegato più volte di vederla solo come un’amica ma non come una donna con cui dividere la propria vita, pur senza tornare al centro dello studio, sarà tra le protagoniste dell’appuntamento odierno. Dopo uno scontro a distanza con il cavaliere pugliese che ha chiuso anche con Magda, Gemma si lascerà, poi, andare alle lacrime ammettendo di non riuscire ad andare avanti e ad accettare la scelta di Mario in cui aveva visto l’uomo giusto per cominciare una frequentazione più assidua.

Al centro dello studio, poi, si accomoderà Tony, uno dei nuovi cavalieri del parterre che sta uscendo con Gloria Nicoletti, con Barbara De Santi e con Federica, una nuova dama. Il cavaliere, tuttavia, non appare particolarmente interessato a nessuna delle tre dame.

La puntata di Uomini e donne di oggi, poi, continuerà con Guido Ricci che, chiusa definitivamente la relazione con Gloria Nicoletta, sta continuando ad uscire con Federica C. con cui, pare, tutto stia procedendo per il verso giusto.

Spazio, poi, al trono classico. Al centro dello studio si accomoda Cristiana Anania che, dopo aver eliminato Marco che è rimasto in trasmissione per conoscere e corteggiare Sara Gaudenzi, ha portato in esterna un altro corteggiatore. Cristiana, oggi, rivivrà l’esterna fatta con Ernesto e, in studio, si accenderà il dibattito tra quest’ultimo e gli altri corteggiatori. In particolare, sarà Federico a non reagire bene alla scelta di Cristiana di portare fuori Ernesto decidendo di abbandonare lo studio.

