Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: Beatriz si autoelimina, Brando…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 20 ottobre, con una nuova puntata che si aprirà con il trono di Brando. Quest’ultimo, dopo aver portato in esterna Raffaella e aver ammesso di aver cambiato idea su di lei, ha avuto uno scontro con Beatriz accusandola di essere costruita e portando a galla anche un vecchio messaggio in cui sui social attaccava Uomini e Donne. Beatrice, dopo essersi difesa, ha deciso di lasciare la trasmissione. Nella puntata di oggi ci sarà il seguito di quanto accaduto ieri. Dopo l’addio di Beatriz, Brando si mostrerà perplesso e la stessa Raffaella gli chiede se, non fosse stata lei a lasciare la trasmissione, l’avrebbe ugualmente eliminata. Brando ammette che l’avrebbe tenuta anche se con tanti dubbi.

Brando, Uomini e Donne/ Dolce esterna con Raffaella, poi smaschera Beatriz che lascia lo studio

Anche il trono di Christian Forti regalerà dei momenti importanti. Il tronista ha portato in esterna Virginia e, in studio, arriverà una segnalazione sulla corteggiatrice a cui Christian reagirà con rabbia.

Alessio e Claudio di nuovo insieme a Uomini e donne

Spazio, poi, al trono over. Dopo il lungo momento dedicato a Gemma Galgani, in crisi per la scelta di Maurizio di chiudere la loro frequentazione, nel corso della nuova puntata, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ci sarà spazio anche per gli altri protagonisti del trono over. Alessio, in particolare, dopo aver chiuso la frequentazione con Claudia per un mancato bacio, ha fatto nuovamente pace con la dama. Pace suggellata da un bacio in studio.

Gemma Galgani piange per Maurizio a Uomini e Donne/ Tina: "Mi sento in colpa perché..."

Si passerà, poi, a Marcello Messina tornano in trasmissione dopo diverso tempo. Tornato single, il cavaliere ha scelto di rimettersi in gioco tornando nel parterre over e ha scelto di uscire con Cristina, ma quest’ultima ha chiuso la frequentazione.

LEGGI ANCHE:

Antonella Perini di Uomini e Donne: "Ho rinunciato al Grande Fratello"/ "Luca Panont? Tanti ostacoli ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA