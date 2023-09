Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 settembre: Carola e Federico in studio per un confronto?

Uomini e donne: anticipazioni puntata 20 settembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 20 settembre, con una nuova puntata ricca di dinamiche. Dopo la lite tra Tina Cipollari e Gianni Sperti da una parte, Aurora ed Elio Servo dall’altra, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, dovrebbe essere un ritorno molto atteso ovvero quello di Federico Nicotera e Carola Carpanelli. La coppia che si è formata nella scorsa stagione si è lasciata dopo pochi mesi e nella registrazione dello scorso 29 agosto, in onda da ieri, sono stati i protagonisti di un durissimo confronto. Seduti l’uno di fronte all’altra, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono confrontati tirando fuori tutto ciò che, finora, avevano tenuto per se.

Tra confessioni, ripicche e un durissimo botta e risposta, Carola e Federico, nello studio dove si sono conosciuti e innamorati, non hanno nascosto nulla concludendo il tutto con un rifiuto di Federico a ballare con Carola che, invece, si lascia andare alle lacrime.

Nuove esterne per Brando e Cristian Forti a Uomini e Donne

Dalle anticipazioni della puntata pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, non si sa se il confronto di Carola e Federico andrà in onda oggi. Tuttavia, nel corso del nuovo appuntamento, troveranno spazio anche i tronisti Brando e Cristian Forti che hanno cominciato a conoscere le corteggiatrici portandole in esterna. Nella nuova puntata, Maria De Filippi manderà in onda un filmato con protagonista Cristian. Quest’ultimo, infatti, dopo aver visto l’esterna del collega Brando con Beatriz, rimasto molto colpito dalla ragazza, ha deciso di conoscerla a sua volta.

Il tronista l’ha così raggiunta in camerino per conoscerla e chiederle di portarla in esterna. Beatriz, da parte sua, non escluderà di poter conoscere anche Cristian che deciderà di tenere tra le corteggiatrici anche Valeria, una ragazza che Brando ha scelto di eliminare dopo una sola esterna.

