Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Gemma Galgani cena con Roberto?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 aprile

Dopo la puntata di ieri interamente dedicata alla sfilata femminile dal tema “Come una star” che è stata vinta da Gemma Galgani che si è presentata in passerella vestita come Madonna in “Like a virgin”, Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata. Purtroppo, anche per l’appuntamento odierno con il programma di Maria De Filippi non ci sono anticipazioni ufficiali. Tuttavia, la puntata di oggi potrebbe essere dedicata ancora a Gemma Galgani e alle sue vicende sentimentali. La dama di Torino, nella puntata trasmessa ieri, ha confermato l’intenzione di uscire a cena con Roberto, un signore pugliese che è arrivato in trasmissione solo per lei. Gemma, tuttavia, sta conoscendo anche Aldo, un cavaliere del parterre. Cosa farà, dunque, la dama? Porterà avanti la conoscenza con entrambi o deciderà di chiudere con uno dei due?

Isabella Falasconi, Giuseppe è il nuovo fidanzato/ "Grazie a Uomini e Donne e Maria"

Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny protagonisti?

La nuova puntata di Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe anche essere dedicata al trono classico. I percorsi di Massimiliano Mollicone, Giacomo Czerny e Samantha Curcio sono ormai entrati nel vivo. Dei tre percorsi, però, quelli che stanno maggiormente incuriosendo il pubblico sono quelli di Massimiliano e Giacomo. Proprio Mollicone potrebbe accomodarsi oggi al centro dello studio per fare il punto sul suo percorso. Alla sua corte ci sono Vanessa e Federica. Cosa sarà accaduto, invece, con Eugenia? Dopo la decisione della corteggiatrice di autoeliminarsi, Massimiliano sarà riuscito a convincerla a restare? Il tronista, pur ammettendo di essere più attratto da Vanessa e Federica, non ha nascosto l’amarezza per la decisione di Eugenia la quale, a sua volta, è apparsa decisa. Cosa sarà accaduto nell’ultima esterna? Forse, potremmo scoprirlo oggi.

