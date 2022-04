Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 aprile: scontro tra Tina e Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 aprile

Uomini e Donne torna in onda oggi con una puntata ricca di colpi di scena. Il ritorno di Riccardo Guarnieri e il riavvicinamento di quest’ultimo ad Ida Platano la quale ha ammesso di non essere indifferente all’ex, ha scatenato la reazione di Tina Cipollari che non perde occasione per commentare il rapporto tra il cavaliere pugliese e la dama. Cosa accadrà, dunque, oggi? Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, dovrebbe esserci un durissimo scontro tra Ida e Tina Cipollari.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri vicini a Uomini e Donne/ Fedez e Leone ironizzano...

Una discussione pesante tra la dama del trono over e la bionda opinionista che si concluderà con le lacrime della Platano. Il motivo dello scontro, però, non è stato svelato e si scoprirà nel corso della puntata di Uomini e Donne. Avrà scatenato tutto la presenza di Riccardo in studio?

Nuova conoscenza per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Pur avendo riallacciato i contatti con Ida Platano con cui balla spesso in studio di Uomini e Donne e con la quale, nelle scorse puntate, ha avuto una lunga conversazione, Riccardo Guarnieri non ha alcuna intenzione, almeno per il momento, di tornare a corteggiare Ida con cui ha vissuto una storia turbolente. Il cavaliere pugliese, così, ha scelto di uscire con Gloria con cui, però, ha ammesso di provare solo una forte attrazione fisica.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Sorrisi complici, Tina "Due palle…"

Pur essendo molto interessata a Riccardo, Gloria ha così scelto di prendersi del tempo prima di decidere se continuare o meno, ma nella puntata di oggi di Uomini e Donne, una scelta di Guarnieri cambierà tutto. Riccardo, infatti, ha cominciato a conoscere un’altra dama, Mariagrazia. Di fronte alla presenza di un’altra donna, Gloria decide di chiudere definitivamente.

LEGGI ANCHE:

Ida e Riccardo nascondono flirt a Uomini e donne?/ Un dettaglio accende la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA