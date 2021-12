Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: nuovo cavaliere per Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 dicembre

Oggi, martedì 21 dicembre, va in onda la seconda e penultima puntata settimanale di Uomini e Donne, alle 14.45 su Canale 5. Questa settimana, infatti, il programma di Maria De Filippi andrà in onda fino a mercoledì 22 dicembre, poi si fermerà in vista delle festività. L’appuntamento di domani quindi sarò l’ultimo del 2021. Poi, la trasmissione andrà in vacanza dal palinsesto di Canale5 per poco più di due settimane. Salvo improvvisi cambi di programmazione, Uomini e Donne tornerà lunedì 10 gennaio 2022. Secondo le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover oggi andrà in onda la registrazione in cui la tronista Roberta Ilaria Giusti ha annunciato di essere pronta a fare la sua scelta (Samuele Carniani), che andrà in onda subito dopo le feste. Ma vediamo cosa succederà oggi nello studio di Canale 5.

Nella puntata di ieri, lunedì 20 dicembre, di Uomini e Donne Marika Geraci ha smascherato Luigi, che viene sbugiardato anche dalla redazione e Maria De Filippi. Armando Incarnato ha rivelato di essere in possesso di una registrazione che prova i suoi dubbi su Marika e in studio è scoppiato il caos. Roberta Giusti ha chiarito con Luca Salatino, che è tornato in studio dopo aver lasciato il programma. Cosa succederà oggi? Gemma Galgani farà un’altra piacevole conoscenza, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover. La dama torinese verrà chiamata al centro dello studio per raccontare i momenti vissuti con Leonardo, poi arriverà il nuovo cavaliere. Per quanto riguarda il trono classico Roberta Ilaria Giusti annuncerà, nel corso della trasmissione televisiva del 21 dicembre, di aver preso una decisione e di essere pronta a fare la sua scelta.

