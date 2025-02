Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 febbraio 2025

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 21 febbraio 2025, con una puntata che vedrà nuovamente al centro dello studio Gianmarco Steri. Il tronista ha fatto due, nuove esterne: una con Liane e l’altra con Francesca. Lei gli ha fatto una sorpresa al negozio e ha accettato di farsi tagliare i capelli perché lui le aveva detto che li aveva storti. Lei, inoltre, gli ha raccontato della sua famiglia che vive in Sud America spiegandogli quanto senta la sua mancanza.

Con Francesca, invece, l’esterna si è svolta a Centocelle dove il tronista l’ha portata a vedere il campetto in cui giocava da bambino. Sedute in studio per il tronista c’erano anche Cristina, Chiara e Caterina. Chiara, in particolare, gli chiede perché non l’abbia portata in esterna e lui promette di farlo presto.

Chiara Pompei lascia il trono

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, inoltre, dovrebbe trovare spazio anche Chiara Pompei, la nuova tronista che, dopo aver fatto le prime esterne, è finita nel mirino del web per una serie di segnalazioni che hanno portato al suo allontanamento dalla trasmissione. Si è scoperto, infatti, che prima di accettare il trono di Uomini e Donne, Chiara frequentava un ragazzo che, in realtà, fa ancora parte della sua vita.

In studio salta fuori del provino fatto da Chiara e da questo ragazzo che si chiama Riccardo per partecipare a Temptation Island. La tronista spiega di essere innamorata di lui e lascia la trasmissione con lui.

Margherita Aiello chiude con Giovanni

Spazio, poi, ancora al trono over con Margherita Aiello che tornerà ad avere un confronto con Giovanni, il cavaliere che stava conoscendo e che le ha chiesto una seconda possibilità dopo la discussione avuta per l’intromissione di Morena Farfante. Margherita, però, non sembra intenzionata a tornare sui propri passi ricominciare ad uscire con il cavaliere.

Dopo aver pensato a tutta la situazione, fortemente delusa dall’atteggiamento del cavaliere, Morena decide di chiudere ufficialmente la frequentazione.