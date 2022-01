Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 gennaio 2022: prime eliminazioni per Luca?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 gennaio 2022

Oggi 21 gennaio 2022 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento in onda ieri ha ritrovato al centro dello studio Gemma Galgani per un nuovo confronto con Stefano dopo la fine della loro conoscenza. C’è stato però ampio spazio per Armando Incarnato, che oltre a incontrare Stefania ha avuto un riavvicinamento con Gloria che ha tuttavia rifiutato di far ripartire la loro frequentazione.

Ampio spazio poi ai tronisti, partendo proprio da Matteo. Il ragazzo ha deciso di uscire con Denise, lasciando a casa Federica. Quest’ultima si è però infuriata e lo ha avvisato: “Sappi che se mi porterai in esterna la prossima volta io non verrò!” Dall’altra parte Denise ha notato il suo atteggiamento poco coinvolto nei suoi riguardi: “Ho capito che sei più interessato a Federica”, ha allora detto al tronista.

Uomini e Donne, prime eliminazioni per Luca Salatino?

Ma cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi 21 gennaio 2022? Se ieri al centro dello studio c’è stato Matteo, oggi è tempo per Luca Salatino di parlare delle sue prime esterne nei panni di tronista. Quali saranno le corteggiatrici che l’hanno subito colpito? Avendo avuto l’occasione di conoscere alcune delle sue corteggiatrici, Luca potrebbe oggi eliminarne alcune che non l’hanno colpito. Non mancherà poi spazio per altri protagonisti del Trono Over. Si potrebbe dunque tornare a parlare di Biagio, molto criticato nelle ultime puntate, o ancora di Alessandro e Pinuccia. Avranno deciso di proseguire la loro conoscenza fuori dal programma?

