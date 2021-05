Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 maggio: nuovo amore per Nicola?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 maggio

Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne che si congederà dal pubblico venerdì 28 maggio per poi tornare in onda a settembre con la nuova stagione. Dopo la sfilata che ha visto il trionfo di Gemma Galgani, protagonista anche di una discussione con Tina Cipollari, cosa andrà in onda oggi, alle 14.45 su canale 5? Le anticipazioni sono pochissime. Tuttavia, è probabile che la puntata cominci da dove si è interrotta quella di ieri. Al centro dello studio potrebbe così accomodarsi Nicola Vivarelli. Il giovane cavaliere, protagonista di un durissimo scontro con Armando Incarnato, ha da poco iniziato una nuova conoscenza con cui c’è stato anche un bacio come ha svelato la stessa Maria De Filippi nella puntata di ieri. Nicola, dunque, sarà il protagonista della puntata con la dama che sta conoscendo?

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione oggi, 20 maggio: Ida e Gabriele...

Francesca e Amodio lasciano la trasmissione?

Alla fine della stagione di Uomini e Donne manca sempre meno. Tra i cavalieri e le dame che si frequentano da un po’ di tempo spiccano sicuramente Francesca e Amodio che hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. E’ bastato uno scambio di sguardi per spingere entrambi ad uscire e a conoscersi. Appuntamento dopo appuntamento, più volte, Francesca e Amodio hanno spiegato di stare molto bene insieme. Tra loro non ci sono altre persone e potrebbe presto arrivare il momento di annunciare l’addio alla trasmissione per vivere la storia nella vita quotidiana. La puntata di oggi, tuttavia, potrebbe vedere il ritorno di vecchi protagonisti del trono over come accaduto con Mauro Faettini e Lisa Palugan che hanno annunciato in studio il loro matrimonio.

LEGGI ANCHE:

MARTINA GRADO È LA SCELTA DI GIACOMO CZERNY A UOMINI E DONNE/ Presentazioni in...ARMANDO INCARNATO, LITE CON NICOLA VIVARELLI A UOMINI E DONNE/ "Ti piacciono..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA