Uomini e donne anticipazioni, puntata 21 novembre 2024: Francesca al centro della lite tra Paolo e Gianmarco, toni accesi

Torna anche oggi una nuova puntata di Uomini e Donne. Dalle 14.45 di oggi 21 novembre 2024 ritroveremo Maria De Filippi alla conduzione del celebre dating show. Cosa succederà oggi in puntata? Prima di scoprirlo facciamo un passo indietro e andiamo a ricapitolare quello che abbiamo visto ieri. Si è partiti da Gemma Galgani, che ha letteralmente scandalizzato il pubblico di Uomini e Donne con un gioco “hot” con il cavaliere Fabio. La sua missione è quella di risvegliare in lui i bollenti spiriti, così lo ha bendato e gli ha fatto assaggiare del cioccolato con le sue dita. Al centro studio abbiamo visto poi Sabrina, che è scoppiata a piangere consapevole di non essere pronta per continuare la sua nuova frequentazione.

Anche Barbara ha smesso di uscire con il suo corteggiatore, dicendo che sebbene sia stato tutto perfetto, non ha avuto quella spinta di andare avanti. Ma a prendere la scena della puntata di ieri di Uomini e Donne è stata senza dubbio Martina De Ioannon, che in lacrime ha ribadito quanto si sia sentita mortificata da Gianmarco quando è andata fuori a cercarlo dopo che lui ha abbandonato il programma. Lui non ne ha voluto sapere e non si è nemmeno presentato in puntata. Tornerà o ha preso la sua decisione definitiva?

Cosa vedremo nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Giovedì 21 novembre ci saranno tantissimi colpi di scena nel noto dating show di Maria De Filippi. Si partirà con Francesca, che come abbiamo visto ieri ha baciato Gianmarco su una panchina gigante mentre entrambi ascoltavano una canzone romantica in montagna. I due si sono trovati molto bene, ma il fatidico bacio ha scatenato l’ira furiosa di Paolo, che in puntata si scaglierà contro Gianmarco in una lite molto accesa. Grandi novità anche per Michele Longobardi che scenderà dalle scale molto incerto e deluso.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne scopriamo anche che Amal si è auto-eliminata. Perchè ha deciso di abbandonare Uomini e Donne? Secondo gli spoiler sarà il tronista Michele a svelare il perchè di questa decisione, dopo aver fatto i conti la scorsa settimana con l’uscita di un’altra delle sue corteggiatrici, Veronica. Quest’ultima ha abbandonato il programma sicura di essere stata presa in giro dal ragazzo, che l’ha “parcheggiata” per tanto tempo sulla sedia mentre usciva con Amal. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il motivo per cui Amal si auto eliminerà dipenderà dal “poco dialogo” nelle esterne con Michele. Sarà davvero così o è solo una scusa?

Uomini e Donne, cosa ci svelano le anticipazioni di oggi, giovedì 21 novembre 2024? I canali social del programma hanno pubblicato alcuni spoiler. Nella prossima puntata si siederà al centro dello studio anche Gabriele, ex frequentazione di Sabrina. Per lui scenderà una nuova dama: la terrà o rifiuterà di conoscerla? Infine anche Mario tornerà protagonista di Uomini e Donne, dato che Maria De Filippi lo chiamerà per sedersi al centro. Intanto c’è grandissima attesa per l’uscita di Alessio Pecorelli dal programma. Il giovane tronista, infatti, pare aver collezionato una serie di segnalazioni imperdonabili per Maria De Filippi, la quale lo costringerà ad abbandonare il trono.

Per vedere Uomini e Donne in diretta è possibile collegarsi su Canale 5, oppure per vederlo in diretta streaming Mediaset ha messo a disposizione la sua piattaforma Mediaset Infinity, la quale trasmette in diretta tutti i programmi del palinsesto. L’appuntamento di ogni giorno è alle ore 14.45 fino alle 16, poco prima del live di Amici. Inoltre, Witty tv mette a disposizione tutte le puntate, recuperabili collegandosi sul sito ufficiale dove vengono mostrati anche i momenti più importanti dei protagonisti di Uomini e Donne.