Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne svelano le lacrime di Agnese De Pasquale per Federico e la scelta di Flavio di lasciare lo studio.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 21 ottobre 2025, invitano il pubblico a non perdere neanche un minuto di un pomeriggio che si preannuncia ricco di colpi di scena. Si parte con il confronto, al centro dello studio, di Sabrina Zago e Nicola che hanno cominciato da poco una frequentazione. Se Nicola ha già dichiarato di non voler frequentare più nessun’altra dama, Sabrina non sembra ancora pronta per un’esclusiva ma nella puntata in onda oggi potrebbe esserci un colpo di scena.

Chi è Federico Mastrostefano, cavaliere di Uomini e Donne/ Fa piangere Agnese e sceglie Francesca

Spazio, poi, a Federico Mastrostefano ed Agnese De Pasquale. Lei, dopo un ballo, sbotta contro il cavaliere chiedendo a Maria De Filippi di trattenerla mentre il cavaliere, al centro dello studio, si confronta con Francesca dichiarando di voler continuare solo con lei. Una decisione che scatena la dura reazione di Agnese e le lacrime della dama.

Chi è Sabrina Zago, dama di Uomini e Donne/ Lascia il programma con Nicola, poi il colpo di scena

Anticipazioni Uomini e Donne: scontro tra Marina e Isabella

Dopo aver lasciato lo studio nel corso della puntata di Uomini e Donne di ieri a causa degli attacchi ricevuti sia per il suo modo di discutere che per la scelta di dare una nuova possibilità ad Arcangelo, Marina, nella puntata odierna, ritorna in studio con il cavaliere ma si scontra con Isabella che l’aveva invitata a non urlare quando deve esprimere un concetto.

Spazio, infine, al trono di Flavio Ubirti. Il tronista è uscito in esterna con Nicole ma il filmato non viene mandato in onda. Maria De Filippi, infatti, informa Flavio della scelta di Martina e di Denise di non presentarsi in puntata. Di fronte a tale rivelazione, Flavio decide di lasciare in anticipo lo studio per raggiungere entrambe e capire le motivazioni della loro scelta.

Chi è Nicola, cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ Esclusiva e lieto fine con Sabrina Zago