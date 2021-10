Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: Armando e Marika insieme?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 21 ottobre, alle 14.45, con una nuova puntata. L’appuntamento odierno comincerà da dove si è interrotto quello di ieri. Dopo lo spazio riservato a Matteo Fioravanti che si è detto deluso da Noemi, rea di non avergi raccontato una parte della sua vita, la puntata odierna, probabilmente, comincerà con il trono over. Al centro dello studio potrebbe accomodarsi Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, dopo aver chiuso con Marika e aver ricevuto un rifiuto da parte di una delle nuove dame, nelle scorse puntate, ha svelato di essere uscito nuovamente a cena con Marika la quale gli avrebbe parlato di Isabella Ricci con cui ha poi discusso.

Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ "Noemi ha mi deluso. Non mi ha detto..."

Armando e Marika, dunque, avranno deciso di riprovarci? La dama non ha mai nascosto di provare un forte interesse per il cavaliere napoletano il quale aveva deciso di chiudere per alcuni atteggiamenti della dama. Sarà tornato sui propri passi? Non essendoci anticipazioni ufficiale, non ci resta che aspettare la puntata per scoprirlo.

Biagio Di Maro e Daniela, Uomini e Donne/ "C'è stato un piccolo bacio a stampo..."

Uomini e Donne: nuovo bacio per Andrea Nicole?

Spazio anche al trono classico nella puntata odierna di Uomini e Donne. Al centro dello studio dovrebbe sedersi Andrea Nicole. La tronista sta regalando tante emozioni al pubblico con un percorso fatto di tanti colpi di scena. Tra i tanti corteggiatori, quello per cui prova l’interesse maggiore è Ciprian a cui ha regalato anche il primo bacio. Un momento d’intimità avvenuto a telecamere spente.

Nonostante i dubbi di Gianni Sperti e degli altri corteggiatori, Andrea Nicole ha deciso di fidarsi delle proprie emozioni e sensazioni. Con Ciprian, la tronista si sta aprendo totalmente anche se sta conoscendo anche altri corteggiatori, Gabrio e Alessandro.

Tina Cipollari a pranzo con Claudio Antonelli/ É il fidanzato? A Uomini e Donne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA