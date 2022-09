Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 settembre: Sara e Davide lasciano lo studio?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 settembre

L’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne è stato elettrizzante con lo scontro immediato tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che ha anche conosciuto il suo nuovo pretendente Didier e il confronto, al centro dello studio, tra Davide, Catia, Sara e Laura. Dopo un’accesa discussione con Laura e Catia, Davide, nella puntata in onda oggi, si concentrerà sulla nuova frequentazione con Sara. I due hanno cominciato a sentirsi e a frequentarsi durante l’estate mettendosi ufficialmente insieme da un paio di settimane. In studio, nella puntata trasmessa ieri, ha ammesso di non essere innamorato.

Tuttavia, nella puntata in onda oggi, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, ci sarà il colpo di scena. Davide e Sara, infatti, lasceranno insieme il programma per vivere la storia senza telecamere e nella vita di tutti i giorni. Tra Davide e Sara nascerà l’amore?

L’arrivo delle troniste Federica e Lavinia a Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne aspettava l’arrivo delle troniste Federica Aversano e Lavinia Mauro già dalla untata trasmessa ieri che, però, è stata dedicata totalmente alle dinamiche del trono over con le dame e i cavalieri che hanno vissuto un’estate davvero movimentata. Oggi, tuttavia, dovrebbe essere finalmente il giorno dell’arrivo in studio delle troniste. Entrambe ex corteggiatrici, una di Matteo Ranieri e l’altra di Nicolò Brigante, cominceranno ufficialmente l’avventura per cercare l’amore?

Tanta curiosità, tra i fan del programma di Maria De Filippi, intorno alla presentazione delle troniste e della reazione di Tina Cipollari che non ha mai mostrato molta simpatia per Federica Aversano. Per le nuove protagoniste del trono classico, dopo la presentazione, ci sarà spazio anche per conoscere i primi corteggiatori. Ci sarà già un colpo di fulmine? Tra i corteggiatori che hanno accettato di partecipare all’appuntamento al buio, ci saranno vecchie conoscenze del programma? Lo scopriremo nel corso della puntata.











