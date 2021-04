Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 aprile: Ida Platano protagonista?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 22 aprile

Dopo la puntata ad alta tensione trasmessa ieri e che ha visto Luca Cenerelli e Angela protagonisti di un duro confronto, Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata dedica ta sia al trono classico che al trono over. Protagonista della puntata in onda oggi potrebbe essere Ida Platano, tornata in trasmissione dopo aver elaborato la fine della storia con Riccardo Guarnieri. Il giorno in cui è tornata in studio, Ida aveva svelato di aver notato soprattutto Luca e Marco con cui si è anche concessa un ballo. Negli scorsi giorni, la dama ha ammesso di aver incontrato qualcuno. Sarà scattato il colpo di fulmine con uno dei cavalieri? Nel frattempo, sui social, ha condiviso una frase del romanzo di Francesco Sole “Così è l’amore” con cui ha lanciato un messaggio ai suoi futuri pretendenti. “Tutti meriteremmo di avere accanto qualcuno che si accorga di come siamo dentro” e ancora: “L’uomo che ti ama non vuole cambiarti, sa accettarti per come sei, ti vuole per come sei”.

Valentina Autiero/ A Temptation Island dopo Uomini e Donne? "Mi metterei in gioco..."

Uomini e Donne, Giacomo Czerny sempre più preso da Martina?

Giacomo Czerny ha scelto di continuare il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne solo con Martina e Carolina, le due corteggiatrici che l’hanno colpito subito e con cui il rapporto sta diventando sempre più importante. Sia nei confronti di Martina che di Carolina, il tronista prova un fortissimo interesse. Martina, però, è convinta che nei suoi confronti, Giacomo provi solo un coinvolgimento mentale mentre provi dei veri sentimenti per Carolina. Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata di cui è stato protagonista, Giacomo si è sbilanciato soprattutto nei confronti di Martina. “Ti vedo nella mia quotidianità, ed è una cosa bella”, ha detto il tronista il quale, tuttavia, ha confermato di essere ancora molto confuso. Martina, tuttavia, si sta facendo sempre più strada nel cuore del tronista.

LEGGI ANCHE:

Luca Cenerelli e Angela, scontro a Uomini e Donne/ Gianni Sperti: "Sei così finto..."GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Seduce Aldo con il francese, Tina: "Sei una..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA