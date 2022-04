Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 aprile: Tina contro Ida e Sara

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 aprile

Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne e nuovi colpi di scena a partire dalle 14.45. Il dating show di canale 5 torna in onda con una puntata imperdibile che vedrà Tina Cipollari tra i protagonisti. Dopo aver dedicato gran parte della puntata di ieri ad Alessandro Vicinanza, protagonista di un duro rimprovero da parte di Maria De Filippi, Uomini e Donne torna in onda oggi con nuovi protagonisti. Al centro dello studio dovrebbero accomodarsi ancora dame e cavalieri del trono over. Sara, in particolare, dopo aver chiuso con Antonio, ha cominciato a sentire telefonicamente un nuovo signore.

Isabella Ricci: "Gemma Galgani? Si fa castelli dopo un bacio"/ "A Uomini e Donne..."

Quest’ultimo, però, chiarirà immediatamente la propria posizione spiegando di essere interessato anche ad Alberta. Una dichiarazione che farà infuriare Tina Cipollari che, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni attaccherà Sara facendole notare di essere sempre la seconda scelta.

Marta Pasqualato: "Veronica Rimondi? Mi stava sul caz*o"/ L'ex uomini e Donne sbotta…

Tina Cipollari contro Ida Platano a Uomini e Donne

Non solo Sara nel mirino di Tina Cipollari, ma anche Ida Platano, in studio con un nuovo look che ha spiazzato tutti. Dalle anticipazioni, infatti, tra Tina e Ida ci sarà un durissimo scontro che porterà la dama alle lacrime, ma quale sarà il motivo della discussione? Le anticipazioni non lo svelano, ma tutto potrebbe essere dovuto a Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, nel frattempo, potrebbe accomodarsi al centro dello studio per un nuovo confronto con Gloria.

Dopo aver deciso di riprovare a frequentare Gloria, quest’ultima annuncerà a Uomini e Donne la decisione di chiudere definitivamente la conoscenza dopo aver scoperto la scelta di Riccardo di uscire anche con Mariagrazia. Sarà, dunque, Riccardo il motivo dello scontro tra Tina e Ida? Lo scopriremo nel corso della puntata.

IDA PLATANO IRRICONOSCIBILE A UOMINI E DONNE/ Cambia look e il web...

© RIPRODUZIONE RISERVATA