Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 dicembre: doppio bacio per Brando

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 dicembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 22 dicembre, con l’ultima puntata prima dello stop natalizio. Il programma di Maria De Filippi, infatti, tornerà a fare compagnia ai telespettatori di canale 5 solo l’8 gennaio, ma cosa accadrà nel corso dell’appuntamento odierno in programma alle 14.45? La puntata di oggi partirà da dove si era interrotta quella di ieri. Dopo l’uscita dallo studio di Cristian Forti per inseguire la corteggiatrice Valentina, Maria De Filippi aveva spostato l’attenzione su Alessandro Vicinanza che, da quando è tornato in trasmissione, continua ad avere dei battibecchi con Gianni Sperti.

L’opinionista è convinto che sia dovuto al suo rapporto con Ida Platano, ma Alessandro ha negato spiegando di aver cancellato la storia e facendo riferimento al termine “affossato” utilizzato da Ida nell’intervista a Verissimo. Cosa accadrà, invece, oggi?

Ida Platano tra Ernesto Russo e un nuovo corteggiatore

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, Ida Platano tornerà ad accomodarsi al centro dello studio. Dopo il confronto chiarificatore con Mario e David, la tronista è uscita con Ernesto Russo con cui la conoscenza continua senza intoppi. Almeno per il momento. Nelle puntate in onda nel 2024, infatti, come svela Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, ci saranno delle incomprensioni tra i due dovuti all’atteggiamento di Ida nei confronti di Mario per il quale sembra nutrire un forte interesse.

Il percorso di Ida sul trono, però, è appena cominciato e per lei arrivano telefonate da parte di eventuali corteggiatori. Nel corso della puntata odierna, così, in studio arriverà Andrea. Dopo le presentazioni, tuttavia, Ida deciderà di non tenerlo.

Brando tra Raffaella e Beatriz

Brando, invece, continua a dividersi tra Raffaella e Beatriz. Il tronista ha portato in esterna entrambe. Beatriz gli ha scritto una lettera e il tronista si è commosso. Tra i due, poi, c’è stato anche un bacio. Bacio che c’è stato anche tra Beatriz e Raffaella e che ha scatenato la reazione di Beatriz.

Quest’ultima, infatti, in studio, non ha nascosto la delusione per l’atteggiamento del tronista scoppiando in lacrime. Maria De Filippi ha provato a rasserenare la situazione chiedendo anche a Brando di scegliere la ragazza con cui ballare. Il tronista ha scelto Beatriz che, però, ha rifiutato.











