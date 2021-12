Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 dicembre: nuovi pretendenti per Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 dicembre

Ultime puntate di Uomini e Donne prima di Natale. Il programma di Maria De Filippi torna in onda oggi, mercoledì 22 dicembre, con una nuova puntata ricca di discussioni, emozioni e colpi di scena. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che, non solo sta conoscendo Leonardo ma ha deciso anche di uscire con Stefano, un signore giunto in trasmissione esclusivamente per lei, nella puntata in onda oggi, dovrebbe esserci una sfida speciale tra la dama di Torino e Tina Cipollari.

Nella puntata di ieri, Tina, per la prima volta, si è schierata dalla parte di Gemma esortandola ad accettare il corteggiamento del signor Stefano non credendo all’interesse di Leonardo nei suoi confronti e non gradendo l’atteggiamento di quest’ultimo che ha chiesto a Gemma di non tenere Stefano per non mettere a repentaglio il loro rapporto. La Galgani, però, ha deciso di conoscere anche Leonardo. Nella puntata di oggi, tra Tina e Gemma dovrebbe andare in scena una sfida particolare: sarà davvero così?

Come Gemma Galgani, manche Ida Platano non riesce a trovare il grande amore della sua vita. Il rapporto con Diego sembrava quello giusto, ma la scelta della dama di chiedere al cavaliere di lasciare insieme il programma si è concluso con un no da parte di Diego che, esattamente come Ida, si è tuffato in nuove conoscenze. Profondamente delusa da quanto accaduto con Diego, Ida sta provando a rimettersi in gioco: per lei, dunque, arriveranno nuovi pretendenti?

Spazio, poi, al trono classico con Matteo Ranieri che, dopo il bacio con Martina, non ha ancora le idee chiare. Pru provando un’attrazione per la corteggiatrice, non vuole precludersi la possibilità di conoscere altre ragazze sperando di riuscire a trovare l’amore.

