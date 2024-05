Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 maggio 2024/ L’ultimo confronto tra Ida e Mario

Anticipazioni puntata Uomini e Donne del 22 giugno 2024

Il giorno del ritorno nello studio di Uomini e Donne di Ida Platano e Mario Cusitore è finalmente arrivato. Nella puntata in onda oggi, mercoledì 22 maggio, come svelano le anticipazioni di WittyTv, infatti, Ida Platano e Mario Cusitore tornano in studio per confrontarsi per l’ultima volta. L’ex tronista e l’ex corteggiatore si accomodano nuovamente al centro dello studio per parlarsi nuovamente dopo diversi giorni dalla lite che hanno avuto in studio e che ha portato al termine della loro avventura nel programma di Maria De Filippi. Nel corso del confronto, Mario spiega di essere andato anche a Brescia ma di non essere riuscito a vederla.

Spazio, poi, a Mario Verona e Milena. Il cavaliere e la dama continuano a frequentarsi. Milena, tuttavia, vorrebbe l’esclusiva da Mario che, invece, ribadisce di non essere innamorato e di non voler, per il momento, concedere l’esclusiva (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Cristiano e Asmaa lasciano il programma

Cristiano e Asmaa sono pronti per lasciare definitivamente Uomini e Donne e viversi la storia senza telecamere. Dopo aver ammesso di piacersi, dopo aver cominciato ad uscire e aver raccontato di stare molto bene insieme, in vista del finale di stagione, il cavaliere e la dama del trono over hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione spiazzando tutti. In tanti, infatti, si chiedono come sia possibile avere tanta complicità in poco tempo. Dopo essere usciti con altre persone, tuttavia, il cavaliere e la dama hanno deciso di seguire il cuore e cominciare a viversi realmente al punto che Asmaa ha anche parlato al telefono con la famiglia di Cristiano.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dunque, la coppia lascerà insieme il programma e quel momento potrebbe essere al centro della puntata odierna dal momento che venerdì 24 maggio sarà trasmessa l’ultima puntata della stagione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani e Pietro: la conoscenza continua

Terzultima puntata di Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 22 maggio 2024, con una nuova ed imperdibile puntata. Il dating show di canale 5 è giunto alle ultime puntate della stagione e fino a venerdì non solo sarà trasmessa la scelta di Daniele Paudice, ma sarà dato ampio spazio anche ai protagonisti del trono over che, dallo scorso settembre, hanno appassionato il pubblico con le loro vicende sentimentali. In queste ultime puntate, è tornata al centro dello studio anche Gemma Galgani che, dopo aver trascorso mesi al proprio posto senza alcuna frequentazione, ha conosciuto Pietro, giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Tra Gemma e Pietro la conoscenza sta andando avanti, ma come finiranno la stagione?

Nella puntata in onda oggi, Gemma Galgani e Pietro potrebbero tornare ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare i nuovi dettagli del loro rapporto anche se, dalle anticipazioni, pare che nell’appuntamento odierno, potrebbero esserci due importanti ritorni ovvero quelli di Ida Platano e Mario Cusitore.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano e Mario Cusitore tornano in studio?

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nell’ultima registrazione della stagione di Uomini e Donne, sono tornati in studio Ida Platano e Mario Cusitore. L’ex tronista e l’ex corteggiatore sono stati due protagonisti indiscussi del trono classico anche se la loro avventura si è conclusa diversamente da ciò che il pubblico immaginava. Dopo aver dato diverse possibilità a Mario per il quale ha provato un forte interesse sin dalle prime esterne, Ida ha deciso di eliminarlo nel momento in cui Mario, messo alle strette, ha ammesso di essere stato in un B&B con una ragazza con la quale non ci sarebbe stato nulla come ha più volte puntualizzato.

Il rapporto tra Mario e Ida, dunque, non solo non si è concluso con una scelta, ma è finito con un durissimo scontro in studio. Ida, poi, ha lasciato la trasmissione senza scegliere, ma nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Ida tornerà in studio proprio per un ultimo confronto con Mario: quel momento arriverà nella puntata odierna?

