Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2025 hanno Mario Lenti protagonista indiscusso al centro dello studio.

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 22 ottobre 2025 durante la quale Maria De Filippi partirà da Mario Lenti. Il cavaliere pugliese, dopo aver chiuso con Gemma Galgani e Magda, ha cominciato a conoscere nuove dame tra le quali Cinzia Paolini con cui è stato già mostrato il primo appuntamento e Isabella che oggi si accomoda al centro dello studio proprio per confrontarsi con lui. La presenza al centro dello studio di Isabella scatena la reazione di Christian, un nuovo cavaliere del parterre con cui stava uscendo la dama.

Dopo aver chiesto la parola a Maria De Filippi, Christian spiega di aver capito il motivo per cui Isabella l’ha definito un “uomo immaturo” facendo riferimento alla scelta di uscire con un uomo più maturo. Una dichiarazione che scatena la reazione dello studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani contro Cinzia Paolini

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, poi, al centro dello studio arriva anche Cinzia Paolini con cui Mario Lenti sta portando avanti la frequentazione. La presenza al centro dello studio di Cinzia scatena anche la reazione di Gemma Galgani e parte una discussione tra le due dame.

Spazio, poi, al trono classico. Al centro dello studio si accomoda Cristiana Anania che, nella scorsa puntata aveva portato in esterna Ernesto che, in studio, aveva poi discusso con gli altri corteggiatori, in primis Federico che aveva lasciato lo studio. Nella puntata di oggi, Federico torna in trasmissione e parte una nuova discussione proprio con Ernesto.