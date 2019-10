Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 22 ottobre: Riccardo infuriato! (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 22 OTTOBRE, DEL TRONO OVER

Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata del trono over, la seconda di questa settimana, in cui i temi caldi rimarranno ancora quelli di ieri ovvero Gemma Galgani e la questione Ida Platano. Nel primo caso sembra che le cose stiano prendendo una piega inaspettata visto che Gemma si è detta molto contenta della sua conoscenza con Jean Pierre che, invece, sembra molto più frenato di lei sia negli atteggiamenti che nelle parole, la stessa Maria De Filippi ieri le ha fatto notare che la storia non sta andando avanti e non si sta muovendo, al contrario di quanto pensa lei, e tutto peggiorerà oggi pomeriggio quando la conduttrice annuncerà l’arrivo di una nuova dama. La donna ha chiamato per conoscere il cavaliere torinese e questo manderà in crisi Gemma che la guarderà sin da subito con sospetto mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari le faranno il bel gesto delle corna.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI: RICCARDO INFURIATO

Dall’altra parte poi ci sarà ancora Ida Platano. La dama del trono over di Uomini e donne è bloccata per via di quello che è successo con Riccardo Guarnieri che è tornato ad aprirle il suo cuore ma che oggi si infurierà lasciando lo studio quando lei confermerà di non voler tornare con lui. A peggiorare le cose ci saranno le solite ripicche ma anche le intromissioni di Armando Incarnato che continuerà a punzecchiarlo rivelando dettagli che la stessa dama gli ha raccontato durante le loro uscite. Riccardo a quel punto saluterà tutti e lascerà lo studio, come si comporterà Ida a quel punto? Metterà da parte le sue paure e si lascerà andare ad un’altra occasione con il suo grande amore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA