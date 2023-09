Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Gianni Sperti e Aurora, è ancora scontro?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 settembre

Venerdì 22 settembre, alle 14.45, canale 5 trasmette la nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo il durissimo confronto tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera, nel corso della puntata in onda oggi dovrebbe andare in onda la registrazione del 6 settembre. La puntata dovrebbe cominciare con il trono over. Le prime settimane di programmazione del dating show di canale 5 hanno messo in luce la voglia di Gemma Galgani di mettersi nuovamente in gioco per trovare l’amore. Gemma, così, ha cominciato una frequentazione con Maurizio che ha ammesso di essere incuriosito dalla dama di Torino e di voler continuare a frequentarla.

Spazio, all’interno della puntata, anche al ritorno di Silvio e Barbara De Santi che hanno cominciato a conoscere delle persone. Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per i tronisti Brando e Cristian che si stanno contendendo la corteggiatrice Beatriz.

Nuova lite a Uomini e Donne tra Aurora e Gianni Sperti?

Le prime settimane della nuova stagione di Uomini e Donne sono state contraddistinte dai duri scontri tra Aurora e Gianni Sperti. L’opinionista e la dama del trono over hanno discusso più volte coinvolgendo anche Tina Cipollari ed Elio Servo. Nella nuova puntata del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ci sarà un nuovo scontro tra Aurora e Gianni.

L’opinionista e la dama del trono over avrebbero litigato utilizzando dei toni abbastanza accesi. Il motivo che avrebbe dato il via alla discussione non è stato ancora chiarito. Nel corso della puntata, inoltre, ci sarà anche il ritorno in studio di Tinì Cansino, assente nelle prime puntate della nuova stagione.

