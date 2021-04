Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 aprile: Samantha tra Alessio e Bohdan?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 aprile

Le emozioni di Uomini e Donne tornano a far compagnia ai telespettatori di canale 5 con l’ultima puntata settimanale. Dopo il lungo momento dedicato a Luca Cenerelli, protagonista di un confronto con Elisabetta e dopo il chiarimento tra Massimiliano Mollicone ed Eugenia che si sono scambiati anche un bacio, cosa accadrà nello studio del programma di Maria De Filippi? Chi si accomoderà al centro dello studio? Anche oggi, Maria De Filippi darà spazio sia al trono classico che al trono over. Per il trono classico, la protagonista della puntata potrebbe essere Giacomo Czerny che ha scelto di concentrarsi esclusivamente su Martina e Carolina, le ragazze per le quali prova un forte interesse. La scelta, per Giacomo, si avvicina, la il tronista ha ancora le idee confuse essendo molto preso sia da Carolina che da Martina. Nella nuova puntata si sbilancerà nei confronti di qualcuno?

Ida Platano nuovamente protagonista?

Grande attesa per il momento dedicato ad Ida Platano. La dama del trono over, tornata recentemente in trasmissione per trovare l’amore, si accomoderà oggi al centro dello studio per raccontare delle prime conoscenze? Ida sarà uscita con Marco, il cavaliere che l’ha incuriosita dal primo istante? Il pubblico, tuttavia, spera di vedere al centro anche Isabella Ricci, la signora che, sin dal giorno della presentazione, ha conquistato tutti con la sua eleganza. Grande curiosità, poi, c’è anche intorno ad Armando Incarnato che ha ammesso di avere un interesse per Monalisa, una nuova dama del parterre. Infine, nel corso della puntata, potrebbero esserci anche i nuovi protagonisti del trono over che stanno animando la trasmissione di Maria De Filippi. In particolare, potrebbe tornare al centro dello studio anche Nicola Vivarelli.

