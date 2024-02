Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2024: doppia esterna per Brando

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 febbraio 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 23 febbraio 2024, con l’ultima puntata settimanale. Dopo aver dato ampio spazio al trono over con la crisi di Barbara De Santi per la conoscenza con Ernesto Russo e l’addio di Orfeo che ha deciso di lasciare il programma dopo una lite con Gianni Sperti, nella puntata odierna, Maria De Filippi concederà diverso spazio al trono classico, in particolare a Brando, prossimo alla scelta. Sul trono da settembre, il tronista dovrebbe concludere a breve il proprio percorso scegliendo la ragazza con cui iniziare una storia fuori dal programma tra Beatriz e Raffaella.

Nonostante abbia ammesso più volte di essere ormai vicino a quel momento fatidico, nella puntata odierna, non ci sarà alcuna scelta. Tuttavia, al centro dello studio, Brando si confronterà sia con Raffaella che con Beatriz per le quali prova un forte interesse nonostante siano totalmente diverse l’una dall’altra.

Brando, esterne con Beatriz e Raffaella

Dopo aver fatto le ultime esterne con Beatriz con cui, nelle ultime settimane, ci sono state alcune incomprensioni lasciando, così, a casa Raffaella, nella puntata odierna di Uomini e Donne Maria De Filippi manderà in onda sia l’esterna che Brando ha fatto con Beatriz che quella fatta con Raffaella.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, entrambe le esterne sono andate bene. Nessuna discussione tra il tronista e le due corteggiatrici con cui si è lasciato totalmente andare baciandole entrambe. Cosa accadrà, invece, in studio? Lo scopriremo con l’inizio della puntata.

