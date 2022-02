Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: Matteo senza Federica, Diego…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 febbraio

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 23 febbraio, con una nuova puntata dopo quella trasmessa ieri e ricca di emozioni. Maria De Filippi, dopo aver dato spazio a Pinuccia che ha avuto uno scontro con Tina Cipollari, e a Gemma Galgani che si è lasciata andare alle lacrime parlando un figlio che non è arrivato, oggi tornerà ad occuparsi del trono classico. Dalle anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, al centro dello studio, si accomoderà Matteo Ranieri. Dopo la decisione di Denise di non tornare in trasmissione, Federica ha fatto un passo indietro.

Matteo e Federica stanno provando a ritrovare un rapporto, ma nella puntata in onda oggi, salvo colpi di scena, Federica non sarà presente in studio. Maria De Filippi, però, rassicurerà il tronista spiegandogli che Federica è arrivata in studio, ma a causa della febbre, non ha potuto partecipare alla registrazione precisando che, tuttavia, è negativa.

Diego Tavani e Gloria: Tutto finito?

Se Ida Platano sta conoscendo Alessandro con cui procede tutto a gonfie vele, Diego Tavani si è buttato nella conoscenza con Gloria. Tuttavia, tra il cavaliere e la dama c’è qualche piccolo problema come racconteranno al centro dello studio. La dama lo rimprovererà per la mancata presenza telefonica e per un mancato bacio della sera prima. I due decideranno di andare avanti nella loro conoscenza o metteranno un punto?

Per Armando Incarnato, invece, nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, dovrebbe arrivare una nuova dama per conoscerla. Sarà quella giusta? Il cavaliere napoletano accetterà di conoscerla? Lo scopriremo nel corso del nuovo appuntamento.

