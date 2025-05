Uomini e Donne: anticipazioni puntata 23 maggio 2025

Uomini e donne torna in onda oggi, venerdì 23 maggio 2025, con l’ultima puntata settimanale e le emozioni non mancheranno sin dai primi minuti. Maria De Filippi apre la puntata con Gloria Nicoletti e Guido: la dama e il cavaliere si frequentano da qualche settimana e Gloria ha già espresso il desiderio di lasciare insieme al cavaliere il programma avendo trovato una persona con cui sta bene e con cui pensa di poter costruire una storia stabile lontano dalle luci dei riflettori.

Dopo aver discusso per la risposta precedente del cavaliere che aveva espresso dubbi e perplessità sulla possibilità di lasciare il programma, oggi, i due tornano a confrontarsi al centro dello studio. Dopo la scelta di Francesco, un nuovo cavaliere, di ballare con Gloria, Guido si è ingelosito ed è uscito dallo studio. Dopo un confronto, i due hanno deciso di lasciare la trasmissione.

Lieto fine anche per Morena Farfante e Francesco

Tante emozioni anche per Morena Farfante e Francesco che si frequentano da un mese e mezzo non avendo raccontato quasi nulla del loro rapporto. Nell’unico confronto al centro dello studio, Morena ha ammesso di essersi innamorata ma Francesco l’ha frenata ammettendo di volerla conoscere ma di non provare lo stesso sentimento.

Una confessione che aveva lasciato l’amaro in bocca alla dama che aveva lasciato il centro dello studio tornando al proprio posto. Nella puntata in onda oggi, però, arriva il colpo di scena e l’addio alla trasmissione in coppia.

Arcangelo e Marina infiammano lo studio

La puntata odierna di Uomini e Donne, poi, continuerà con Sebastiano Mignosa che sta uscendo con Fulvia: la dama ammette di essere arrivata in studio con l’idea che Sebastiano fosse “un uomo tutto d’un pezzo” e di aver cambiato idea.

Nel corso della puntata, poi, ci sarà spazio anche per Arcangelo e Marina. Dopo la scelta del cavaliere che ha chiuso con Cinzia e Gemma Galgani per poter uscire solo con Marina, i due tornano ad accomodarsi al centro dello studio ma il loro racconto non convince e Alessio Pili Stella li accusa di essere falsi.