Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi svelano il rapporto sempre più conflittuale tra Cristiana Anania e Jakub.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, partono da Federico Mastrostefano che torna ad accomodarsi al centro dello studio per un nuovo confronto con Agnese De Pasquale. La dama, nella scorsa puntata, aveva spiegato di voler chiudere definitivamente con il cavaliere ma oggi è la protagonista di un nuovo confronto. Agnese accusa Federico di averla presa in giro perché non le ha detto che non provava alcun trasporto fisico nei suoi confronti e non nasconde di essere delusa da tale omissione.

Federico, da parte sua, propone ad Agnese di continuare a vedersi in attesa che l’interessa e l’attrazione aumentino. Agnese, tuttavia, non cambia idea e decide di non accettare la proposta chiudendo definitivamente. Il cavaliere, nel frattempo, esce con un’altra dama che ha anche provato a baciare.

Anticipazioni Uomini e Donne: Tony tra Barbara, Federica e Gloria

Spazio, poi, a Tony, uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che, nella scorsa puntata, aveva spiegato di non voler rinunciare a nessuna delle dame che sta conoscendo. Oggi, al centro dello studio, il cavaliere si confronta nuovamente con Barbara De Santi, Federico a Gloria Nicoletti con Barbara che lo accusa di aver detto a lei le stesse cose dette anche all’altra dama.

L’ultima parte della puntata odierna, infine, sarà nuovamente dedicata a Cristiana Anania che, dopo essere andata a prendere Federico, è uscita nuovamente in esterna con Jakub con cui c’è stato anche un bacio. In studio, però, l’atmosfera si infiamma anche se la tronista prova a far capire al corteggiatore che sta facendo di tutto per superare le sue paure e provare a fidarsi di lui.