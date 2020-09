Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 settembre: amore tra Alessandro e Stefania?

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 23 settembre, alle 14.45 su canale 5 con la terza puntata settimanale. Cosa accadrà nello studio di Cinecittà? Dopo la puntata di lunedì dedicata unicamente a Gemma, ieri, gran parte dello spazio è stato occupato da Nicola che è tornato a scontrarsi con Roberta Di Padua. Anche Facundo, però, corteggiatore di Sophie Codegoni, ha avuto il proprio spazio per poi abbandonare definitivamente lo studio dopo la decisione della giovane tronista di eliminarlo? Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi? Difficile dare anticipazioni. Sui social, infatti, non ci sono indiscrezioni su quello che accadrà nella puntata odierna, ma come sempre, ci sarà spazio sia per i tronisti che per i protagonisti del parterre over. Al centro dello studio, dunque, torneranno a sedersi Alessandro e Stefania che si sono piaciuti immediatiamente e che dopo la prima uscita si sono concessi l’esclusiva?

ALESSANDRO E STEFANIA INCANTANO A UOMINI E DONNE?

Alessandro e Stefania, cavaliere e dama del trono over di Uomini e Donne, sono due dei nuovi protagonisti del dating show di canale 5 che hanno immediatiamente conquistato il pubblico. Tra Alessandro e Stefania c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tra i due ci sono stati baci e abbracci ed entrambi hanno deciso di non frequentare altre persone essendo già molto presi l’uno dall’altra. Nella puntata odierna torneranno a raccontare le loro uscite? Al centro dello studio potrebbe accomodarsi anche Sophie Codegoni che ha deciso di eliminare tutti i suoi corteggiatori e tenendo solo un pretendente. La giovane tronista, dunque, avrà finalmente trovato un pretendente. Colpita dalle esterne profonde che ha finora fatto Jessica, Sophie non nasconde di volere la stessa cosa. Per lei, dunque, arriveranno nuovi corteggiatori?



© RIPRODUZIONE RISERVATA