Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: nuova dama per Armando

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 24 febbraio, con una nuova ed imperdibile puntata. Ogni giorno, il dating show di canale 5 regala grandi emozioni al pubblico di canale 5 e anche oggi non mancheranno i momenti divertenti, ma anche i colpi di scena. Dopo il momento dedicato a Luca Salatino che ha avuto un confronto con la corteggiatrice Lilly, la puntata di oggi di Uomini e Donne sarà dedicata sia al trono di Matteo Ranieri che al trono over. Per Matteo ci sarà un’amara sorpresa.

Gianni Sperti, lite con Sara a Uomini e Donne/ "Ma chi sei per dire ad un uomo..."

Nessun addio per Matteo che, tuttavia, non potrà incontrare la corteggiatrice Federica, tornata in trasmissione dopo aver pensato ad un abbandono. Federica, tuttavia, a causa della febbre, pur essendo negativa, non potrà entrare in studio. Nessun incontro, dunque, con Matteo e nessuna esterna per il tronista.

Nuove dame e nuovi cavalieri a Uomini e Donne

Nuove dame e nuovi cavalieri sono pronti ad animare il parterre del trono over. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nel corso della puntata in onda oggi, dovrebbe arrivare una nuova dama per conoscere Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano non è ancora riuscito a trovare una dama con cui cominciare una frequentazione costante. Oggi cambierà qualcosa?

Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ "Mi piace Giuliana, ho chiesto il numero..."

Sorprse anche per Sara e Daniela, le signore del parterre femminile del trono over che, dopo aver frequentato entrambe Giovanni, conosceranno nuovi cavalieri giunti in trasmissione solo per loro. Ci saranno colpi di fulmine, dunque, nella puntata di oggi? Tra Armando, Sara e Daniela chi comincerà a frequentare nuove persone?

LEGGI ANCHE:

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine in studio? Una nuova dama...

© RIPRODUZIONE RISERVATA