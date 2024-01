Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 gennaio: Alessandro e Cristina di nuovo insieme

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 gennaio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 24 gennaio, con una nuova puntata in cui, al centro dello studio, torneranno ad accomodarsi Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Nella scorsa puntata di cui sono stati protagonisti, Alessandro e Cristina avevano deciso di chiudere la frequentazione. Lui, infatti, aveva ammesso di non essere innamorato mentre Cristina, di fronte alla confessione del cavaliere salernitano, aveva deciso di fare un passo indietro. Nella puntata in onda oggi, però, i due regalano un nuovo colpo di scena al pubblico del dating show di canale 5.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, raccontano di essere usciti nuovamente ma di aver deciso di chiudere nuovamente la frequentazione non trovando un punto d’incontro. Un racconto che scatena una durissima discussione con Roberta Di Padua.

Brando tra Raffaella e Beatriz

Tra gli altri protagonisti del trono over di Uomini e Donne, al centro dello studio, si accomoderà Alessia che, dopo la fine della tormentata storia con Alessio, ha ricominciato a conoscere altri cavalieri del parterre. Nel corso della nuova puntata, Alessia è uscita con Daniele con cui sembra andare tutto bene.

Spazio, poi, al trono classico con Brando che si sta avvicinando alla scelta. Brando ha portato in esterna Beatriz con cui c’è stato un bacio che non ha scatenato una reazione dura da parte di Raffaella. Quest’ultima, sentendosi attaccata, decide di alzarsi e andare via con Brando che le va dietro.











