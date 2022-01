Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 gennaio: Luciano da C’è posta al trono over

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 gennaio 2022

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 gennaio 2022, riparte l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi durante il quale scopriremo le vicende amorose dei protagonisti del trono classico e del trono over. La nuova settimana, secondo le anticipazioni, dovrebbe partire con una novità clamorosa, ovvero l’arrivo tra gli over di un cavaliere che abbiamo già conosciuto ma in un’altra trasmissione. Si tratta del signor Luciano Gianelli, l’arzillo signore di Brescia ospite nella seconda puntata di C’è posta per te. Come promesso dalla padrona di casa, dopo non essere riuscito a ricongiungersi ad uno dei suoi primi amori, l’anziano signore approda a Uomini e Donne.

La puntata che dovrebbe andare in onda, stando alle anticipazioni della pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, fa riferimento a quanto accaduto nell’ultima registrazione di pochi giorni fa, durante la quale Maria De Filippi ha accolto nello studio il signor Luciano dopo la delusione di C’è posta per te, durante la quale si esibì in un simpatico balletto. A partire da oggi, dunque, l’uomo entrerà ufficialmente a far parte del parterre dei cavalieri del trono over, deliziandoci certamente con una sua nuova esibizione danzereccia.

Nessuna nuova tronista, le esterne di Matteo

Come svelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, la puntata di questo lunedì dovrebbe fare riferimento all’ultima registrazione del programma di Canale 5 avvenuta lo scorso 21 gennaio. Oltre alle novità del trono over con l’ultimo clamoroso ingresso, si tornerà anche a parlare di quanto accaduto tra i protagonisti del trono classico. Al momento le poltrone dei tronisti sono occupate unicamente dai due volti maschili, Matteo Ranieri e Luca Salatino. Sebbene sia attesa da tempo, infatti, non è arrivata ancora la nuova tronista, in attesa della prossima registrazione.

I riflettori sono stati tutti puntati sull’ex corteggiatore di Sophie Codegoni, il quale ha deciso di portare in esterna Federica Aversano e Denise Giulia Mingiano. Nei primi giorni di conoscenza, il giovane Matteo ha dimostrato di essere particolarmente interessato a Federica e c’è già chi è convinto che possa essere proprio lei la scelta finale, ma forse è ancora troppo presto per giungere a questa conclusione. Di contro, sembra che il tronista non abbia più molta intenzione di conoscere la corteggiatrice Martina con la quale ha avuto un confronto.



