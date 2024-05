UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 MAGGIO 2024/ Bacio tra Marcello e Francesca

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 maggio 2024

Tanto trono over nell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni di WittyTv, al centro dello studio si accomoderà Marcello Messina che, dopo aver chiuso con Jessica, ha deciso di mettersi in gioco uscendo con altre persone. Al centro dello studio, Marcello si accomoda con Francesca con la quale c’è stata subito attrazione fisica. “C’era tanta voglia di baciarci”, racconta la dama.

Spazio, poi, a Silvio che, al centro, accoglie la richiesta di una dama per conoscerlo più a fondo e a Cristiano che si lascerà andare ad una dichiarazione d’amore per Asmaa con cui lascerà la trasmissione. Infine, al centro dello studio, si accomoderanno anche Renata e Maurizio che continuano a frequentarsi senza dare peso alla differenza d’età (aggiornamento di Stella Dibenedetto9.

Ultima puntata per il trono over di Uomini e Donne

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 24 maggio 2024, con l’ultima puntata della stagione. Alle 14.45, Maria De Filippi affronterà, per l’ultima volta, almeno per questa stagione, le ultime dinamiche del trono over. Quella che si conclude oggi è stata una stagione trionfale per il programma di Maria De Filippi che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi regalando emozioni e colpi di scena. Il trono di Ida Platano che si è concluso con l’eliminazione di Mario Cusitore e senza scelta è stato uno dei più seguiti della stagione così come le avventure del trono over di cui è stata una protagonista indiscussa Tina Cipollari che non ha risparmiato critiche a nessuno scontrandosi soprattutto con Tiziana Riccardi.

Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne? Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, quella in onda oggi, sarà una puntata dedicata al trono over. Non mancheranno scontri e confronti ma soprattutto un annuncio che spiazzerà tutti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristiano e Asmaa nuova coppia

Le anticipazioni di Uomini e Donne invitano gli appassionati della trasmissione di Maria De Filippi a non perdere l’ultima puntata della stagione nel corso della quale ci sarà un doppio addio. Nelle ultime settimane, a sorpresa, dopo la scelta di Giulia di chiudere la frequentazione, Cristiano ha ammesso di provare un interesse per Asmaa. Quest’ultima ha ricambiato spiegando di non aver accettato subito il numero di telefono a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tuttavia, è bastato un solo appuntamento per far nascere il feeling tra la dama e il cavaliere che, non solo hanno continuato a frequentarsi, ma nella puntata in onda oggi sono pronti a spiazzare tutti.

Come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, Cristiano e Asmaa si accomoderanno per l’ultima volta al centro dello studio dove, non solo si lasceranno andare a parole importanti l’una nei confronti dell’altro, ma annunceranno anche la scelta di andare via dal programma insieme.

Il punto sugli altri protagonisti del trono over

Nel corso dell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne, come annunciano le anticipazioni, ci sarà anche il punto sugli altri protagonisti. Diego e Jessica, ad esempio, si frequentano da qualche settimana e tra i due tutto stava andando a gonfie vele: come si concluderà il loro rapporto? Lasceranno tutto in sospeso in attesa dell’estate? Non mancherà uno spazio per Gemma Galgani che, invece, ha da poco cominciato a conoscere Pietro, giunto in trasmissione esclusivamente per lei.

Spazio, poi, ai piani estivi delle dame e dei cavalieri, ma anche di Tina Cipollari e Gianni Sperti pronti a godersi l’estate per poi tornare nella prossima stagione più agguerriti che mai.











