Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 maggio: la scelta di Ida e Riccardo

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 24 maggio, alle 14.45 su canale 5 con una puntata assolutamente imperdibile e che avrà come protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella puntata trasmessa ieri, una canzone ha scatenato le lacrime di Riccardo che, nell’ascoltare le note di “Fai rumore” di Diodato, ha ricordato un bel momento della sua storia con Ida Platano la quale, a sua volta, non ha nascosto l’emozione. I due, così, si sono concessi un ballo emozionante le cui conseguenze saranno svelate oggi. Come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dopo aver ballato insieme, Ida si accomoderà al centro dello studio per un confronto con Marco.

Quest’ultimo, il ragazzo che stava frequentando e con il quale c’è stato un bacio, ammetterà di essere deluso da Ida, ma non da Riccardo di cui non si fida, convinto che sia tornato a Uomini e donne per mettere in difficoltà Ida. Quest’ultima, dopo un confronto con Marco, deciderà di chiudere la conoscenza con Marco non riuscendo a vedere un futuro con lui.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, inoltre, Ida Platano svelerà di aver detto a Riccardo Guarnieri, mentre ballavano, la frase “Non è mai troppo tardi”. Maria De Filippi chiederà così al cavaliere pugliese le sue intenzioni. Sempre vago, Riccardo fa perdere la pazienza ad Ida che chiede delle risposte. Tra i due ci sarà un duro botta e risposta in seguito al quale, furiosa, la Platano lascerà lo studio seguita, poco dopo, proprio da Riccardo.

In seguito ad un confronto dietro le quinte a Uomini e donne, Ida e Riccardo torneranno in studio e decideranno di uscire insieme per confrontarsi e capire se ci siano davvero delle possibilità di ricostruire la storia. Quale sarà la reazione dello studio e del pubblico? Lo decideremo nel corso della puntata.

