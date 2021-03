Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Gemma Galgani cade dalle scale?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 marzo

I protagonisti di Uomini e Donne sono pronti a tornare in studio per una nuova puntata ricca di colpi di scena. Dopo lo spazio dedicato al trono classico con il confronto tra Giacomo e la corteggiatrice Martina, oggi, mercoledì 24 marzo, dovrebbe andare in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 12 marzo. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, al centro dello studio del programma di Maria De Filippi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, dovrebbe esserci nuovamente Gemma Galgani che, nella scorsa puntata, ha annunciato di aver ricominciato a sentire Maurizio Giaroni scatenando le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. La puntata inizierà così con una clip in cui, molto emozionata, la dama di Torino ribadirà la volontà di ricominciare a frequentare Maurizio. Durante l’ingresso in studio della Galgani, tuttavia, accadrà l’impensabile.

Veronica Ursida/ "Amicizia con Roberta Di Padua? Ci vorrebbe un miracolo! Riccardo.."

Incidente per Gemma Galgani

L’ingresso in studio di Gemma Galgani sarà accompagnato dalla sigla “Vola Vola l’Ape Maya”, scelta da Tina Cipollari. Come raccontano le talpe del Vicolo delle News, Gemma alla fine della passerella perderà l’equilibrio cadendo. Maria De Filippi noterà del sangue e Gemma spiegherà di essersi sbucciata entrambe le ginocchia. Nulla di grave, fortunatamente, per la dama di Torino la quale, tuttavia, lascerà lo studio per essere medicata. Tina Cipollari, invece, commenterà la scena divertendo il parterre. La puntata, poi, dovrebbe continuare con l’ingresso in studio di Maurizio Giaroni che comincerà a raccontare i dettagli della serata trascorsa con Gemma in attesa del rientro della dama. Al centro dello studio, così, Gemma e Maurizio ammetteranno di essere interessati l’uno all’altra. Gianni Sperti e Tina Cipollari, però, non crederanno a Maurizio che, stanco delle critiche, annuncerà l’intenzione di lasciare la trasmissione.

LEGGI ANCHE:

Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Martina piange: "Hai organizzato l'esterna per..."Maria Tona e Alessandro, Uomini e Donne/ "Mi ha chiesto di rifarmi il naso": Sperti..

© RIPRODUZIONE RISERVATA