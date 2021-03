Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Maria Tona chiude con Alessandro?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 marzo

Dopo l’intera puntata dedicata a Gemma Galgani che, dopo essere caduta dalle scale, ha dovuto dire addio a Maurizio Giaroni che ha deciso di abbandonare definitivamente il programma, la puntata di oggi di Uomini e Donne continuerà con il confronto tra Maria Tona e Alessandro. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Alessandro sta uscendo sia con Maria che con Federica. Tra i due c’è stato anche un bacio. La cosa infastidisce Maria che confessa di essere delusa dal cavaliere avendo saputo solo in mattinata dell’appuntamento e del bacio tra Alessandro e Federica. Le parole di Maria danno inizia ad un confronto con Alessandro il quale, pur ribadendo di stare bene con Maria, decide di chiudere definitivamente la frequentazione e andare avanti solo con Federica.

Valentina Autiero "Uomini e Donne? Ho contattato Gero"/ "Gemano? È finita perché..."

SAMANTHA CURCIO E IL CONFRONTO CON ROBERTO

La puntata dovrebbe continuare con il trono classico. In particolare, Maria De Filippi dovrebbe concedere spazio a Giacomo e Samantha Curcio. Il tronista è uscito in esterna con Olga, una ragazza di 23 anni con cui si è trovato subito in sintonia. Al centro dello studio conferma l’ottima impressione mentre non si sa se avrà nuovamente un confronto con Martina. Samantha, invece, dopo aver incassato la decisione di Gero Natale di lasciare il programma torna a confrontarsi con Roberto, assente nella precedente puntata. Tra Samantha e Roberto ci sono state diverse incomprensioni e discussioni. La tronista lo ha spesso accusato di non essere attratto da lei, ma il corteggiatore ha ribadito di aver bisogno dei suoi tempi. Ci sarà anche spazio per Massimiliano Mollicone e per gli altri protagonisti del trono over? Cosa accadrà, invece, nella nuova puntata? Lo scopriremo oggi.

LEGGI ANCHE:

MAURIZIO GIARONI LASCIA UOMINI E DONNE/ Gemma piange, Tina: "Bugiardo e..."Gemma Galgani, incidente a Uomini e Donne/ Video, sangue dalle ginocchia: Tina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA