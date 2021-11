Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 novembre: Armando contro Marcello?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 novembre

Uomini e donne torna in onda oggi, mercoledì 24 novembre, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata dopo il durissimo scontro tra Ida Platano e Diego Tavani che ha portato alla decisione della dama di lasciare la trasmissione non riuscendo a fidarsi di nessun altro uomo. Nella puntata in onda oggi, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi Marcello e Jessica. La conoscenza tra il cavaliere e la dama continua al punto che, nella scorsa puntata, nonostante la presenza di una signora giunta in studio esclusivamente per conoscerlo, Marcello ha deciso di non incontrarla per continuare a frequentare solo Jessica che, appuntamento dopo appuntamento, sta conquistando la sua fiducia.

Tuttavia, dalle anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata per Marcello, non sarà tranquilla. Il cavaliere tornerà a scontrarsi nuovamente con Armando Incarnato che lancerà una serie di accuse al cavaliere parlando di alcune segnalazioni ricevute. Tra i due ci sarà così un durissimo scontro che coinvolgerà anche gli altri protagonisti.

Uomini e Donne: Roberta Ilaria Giusti tra Samuele e Luca

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi non mancherà il momento dedicato al trono classico. Dopo lo spazio dedicato ad Andrea Nicole che non ha nascosto la propria delusione per la scelta di Ciprian di non presentarsi in studio, oggi, protagonista della puntata dovrebbe essere Roberta Ilaria Giusti che, esattamente come Andrea Nicole si sta avvicinando al momento della fatidica scelta.

Roberta sta conoscendo sia Samuele che ha già ammesso di essersi innamorato di lei che Luca. Per entrambi prova un forte interesse e nelle due esterne bacerà entrambi. La tronista si sta lasciando andare per arrivare ad una scelta sentita e che non le faccia avere ripensamenti.

