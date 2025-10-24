Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi hanno come protagoniste indiscusse Cinzia Paolini e Isabella, al centro delle polemiche.

Puntata elettrizzante e ricca di polemiche quella di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 24 ottobre 2025 che si apre con la presenza al centro dello studio di Isabella e Cinzia Paolini. Maria De Filippi parte da quanto accaduto nella precedente puntata tra Isabella e Christian svelando che il cavaliere si è sentito attaccato dalla dama che, secondo il suo punto di vista, sarebbe stata interessata alla sua posizione economica e non a lui come persona. Un attacco, quello di Christian che Isabella respinge con forza difendendo la propria scelta di uscire anche con Mario Lenti con cui, però, mette un punto avendo capito di poter avere con lui solo un’amicizia.

Spazio, poi, a Cinzia Paolini che, al centro dello studio, ammette di essere stata delusa da alcune parole che le ha detto Mario Lenti con cui ha cominciato una frequentazione. Il cavaliere pugliese avrebbe espresso fastidio di fronte alla sua scelta di baciare gli uomini con cui esce e, tale dichiarazione di Mario, avrebbe ferito Cinzia.

Anticipazioni Uomini e Donne: bacio tra Cristiana Anania e Jakub

L’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, poi, continuerà con il trono classico. Al centro dello studio si accomoderà ancora Cristiana Anania che ha fatto due esterne. Maria De Filippi manderà in onda prima l’esterna con Federico e poi con Jakub. Dopo la visione dell’esterna tra Cristiana e Federico, in studio, si accenderà il dibattito con un Ernesto che non nasconderà il proprio fastidio per non essere stato portato via.

Durante il botta e risposta, poi, la conduttrice fermerà tutti spiegando agli altri corteggiatori che devono vedere cos’è successo in esterna tra Cristiana e Jakub. Nel video, così, viene trasmesso il primo bacio tra la tronista e il corteggiatore che scatena la reazione degli altri ragazzi.

