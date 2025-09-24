Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 24 settembre 2025: ospiti in studio, da Asmaa e Cristiana a Rosanna e Giuseppe.

Nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 24 settembre 2025 cn Cristiana Anania, la nuova tronista, che non perde tempo e chiede immediatamente se c’è qualche corteggiatore a cui non piace. Spazio, poi, al trono over con Giuseppe Molonia e Rosanna Siino che arrivano in studio per raccontare la fine della loro storia d’amore. Il primo ad entrare è Giuseppe a cui Maria De Filippi mostra un video in cui appare Rosanna in lacrime. In studio, poi, i due si scontrano e Giuseppe annuncia di avere una nuova fidanzata.

Spazio, poi, a due nuovi cavalieri del parterre del trono over ovvero Federico Mastrostefano che, dopo l’esperienza da tronista risalente a ben 16 anni fa, svela di voler uscire contemporaneamente anche con tre ragazze e Francesco, nuovo cavaliere.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone ospiti in studio a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, tuttavia, gli ospiti non sono affatto finiti. Dopo Rosanna che decide di restare in trasmissione per rimettersi in gioco e Giuseppe che, invece, lascia il programma essendo fidanzato con un’altra persona, in studio, arrivano Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, una delle ultime coppie che si è formata nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Bellissimi, raggianti e innamorati, l’ex dama e l’ex cavaliere arrivano in studio mano nella mano per raccontare come procede la loro storia d’amore. “So che c’è il piccolino”, annuncia Maria De Filippi riferendosi al figlio della coppia nato pochi mesi fa. Cristiano, così, lascia temporaneamente lo studio per poi tornare con il piccolo tra le braccia a presentarlo a Maria De Filippi e a tutti coloro che hanno visto nascere in tv l’amore di Cristiano e Asmaa.