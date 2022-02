Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: Sossio e Ursula ospiti?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 25 febbraio, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata. Cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale con il dating show di canale 5? Diversamente dalle altre puntate, come fanno sapere le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nella puntata di oggi non si parlerà di Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo aver chiuso la sua ultima conoscenza non provando interesse per il signore giunto in trasmissione esclusivamente per lei, non ha più pretendenti. Se Gemma, dunque, resterà al suo posto, in studio, salvo colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbe tornare una delle coppie più amate dal pubblico.

Ospiti in studio, infatti, dovrebbero essere Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over, dopo essersi incontrati e innamorati, hanno formato una famiglia insieme con la nascita della piccola Bianca. La coppia ha anche affrontato una piccola crisi che è riuscita a superare brillantemente.

Matteo Ranieri assente a Uomini e Donne

Spazio, poi, al trono classico di Uomini e Donne. Sul trono ci sono solo Matteo Ranieri e Luca Salatino. Se quest’ultimo sta conoscendo sempre nuove ragazze, Matteo sembra giunto ad un bivio. Con la decisione di Denise di abbandonare la trasmissione, Matteo è rimasto solo con Federica. L’interesse per la corteggiatrice è tanto, ma non manca la paura per la situazione di Federica che è già mamma di un bambino. Il tronista ha ammesso di aver paura di darle una delusione qualora non dovesse sceglierla, ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

Dalle anticipazioni della puntata pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, infatti, Matteo, nella puntata di oggi, non ci sarà. Il trono di Ranieri, dunque, è agli sgoccioli? Matteo sceglierà presto Federica o deciderà di abbandonare la trasmissione?



