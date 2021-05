UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 25 maggio: delusione per Ida ma…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 maggio

Per Ida Platano ci sarà ancora Riccardo Guarnieri? A Uomini e donne si continua a parlare di quello che è successo nelle scorse settimane e mentre Roberta di Padua ha puntato il dito contro il cavaliere reo di pensare, in qualche modo, ancora alla ex, ecco che lei oggi si prepara a silurare Gabriele. Tutto nasce dal fatto che il cavaliere sia poco presente e che si limiti ad una serie di chat e telefonate solo quando lei glielo chiede. Lui ammette che è un suo modo per essere delicato e poco invadente ma lei, dal canto suo, ci vede qualcosa che non va e così deciderà di troncare. Risultato? Ida si prepara alla sua ennesima estate da single ma c’è chi giura che per lei potrebbe esserci addirittura Riccardo già pronto magari in attesa di un possibile riavvicinamento, come andrà a finire? (Hedda Hopper)

Gemma Galgani e Isabella di nuovo allo scontro?

Sarà una puntata movimentata quella di Uomini e donne in onda oggi perché dopo aver chiuso la pratica con i giovani, i protagonisti saranno solo loro, i senior del programma. Le anticipazioni rivelano che se da una parte sarà Ida a chiudere con Gabriele, dall’altra ci sarà l’amica Gemma Galgani pronta di nuovo ad inveire contro la sua ‘rivale’ di questa edizione, Isabella. Le due arriveranno di nuovo allo scontro perché la dama torinese la trova letteralmente al suo opposto e, nonostante questo, continuano ad arrivare degli spasimanti per lei. Le due avranno modo di litigare e dire la loro anche oggi ma sempre dai loro opposti punti di vista, come finirà lo scontro e cosa succederà oggi pomeriggio ad un passo dal finale? Lo scopriremo solo oggi. (Hedda Hopper)

Giacomo ha scelto, via libera agli over adesso

Dopo la scelta di Giacomo Czerny che ha concluso il suo percorso sul trono uscendo dallo studio con Martina Grado, le ultime puntate della stagione di Uomini e donne saranno dedicate al trono over. Con la scelta di Giacomo Czerny, infatti, si è conclusa ufficialmente la stagione del trono classico che tornerà in onda a settembre. Cosa vedremo, dunque, nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi. L’appuntamento odierno dovrebbe cominciare esattamente da dove si è interrotta la puntata di ieri. Dopo i saluti di Giacomo e Martina, la puntata di oggi dovrebbe cominciare con il trono over. Chi siederà al centro dello studio? Con Gemma Galgani che ha già avuto il suo confronto con Aldo e Isabella Ricci, oggi dovrebbe toccare ad Ida Platano. Cosa accadrà alla dama?

Ida Platano chiude con Gabriele

Tornata a Uomini e Donne dopo aver chiuso la storia d’amore con Riccardo Guarnieri, Ida Platano, dopo essersi guardata intorno e aver rifiutato il corteggiamento di alcuni cavalieri che avevano chiamato la redazione per conoscerla, aveva accettato di uscire con Gabriele, giunto nel programma per conoscere Elisabetta. Dopo la decisione della dama di chiudere la frequentazione, Gabriele è rimasto in trasmissione uscendo con Ida. Il primo appuntamento tra loro è andato benissimo, ma non sarebbe scattata la scintilla. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, nella nuova puntata di Uomini e donne Ida chiuderà la frequentazione non vedendo in lui un reale interesse. La dama racconta che preferirebbe sentirlo di più piuttosto che ricevere messaggi. Dopo un confronto, Ida annuncia la decisione di chiudere. Chi altro siederà al centro dello studio? Lo scopriremo nel corso della puntata.

