Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 novembre: passione tra Riccardo e Gloria?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 25 novembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 25 novembre, con l’ultima puntata settimanale. Dalle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, si preannuncia una puntata di fuoco. Dopo l’addio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri è rimasto in trasmissione portando avanti la conoscenza con Gloria Nicoletti. Nel corso dell’ultimo confronto in studio, il cavaliere pugliese e la dama del trono over hanno raccontato di essere usciti a cena, ma di non aver avuto alcun contatto fisico. Nessun bacio tra i due nonostante la bella serata. Pare, tuttavia, che qualcosa sia cambiato nel corso dell’ultimo appuntamento.

Come svela la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, infatti, tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti sarebbe scoppiata la passione. Non solo la frequentazione continuerebbe, ma i due avrebbero trascorso anche la notte insieme. Il racconto scatenerà le reazioni dello studio?

Uomini e Donne: il ritorno di Biagio Di Maro

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, nel parterre maschile del trono over dovrebbe esserci un clamoroso ritorno ovvero quello di Biagio Di Maro che, nelle scorse stagioni del dating show di canale 5 è stato un protagonista indiscusso con le ste frequentazioni e le sue discussioni con Tina Cipollari. Biagio starebbe uscendo con Silvia, una delle nuove dame e tra loro sarebbe scattato già il primo bacio.

Nel corso della puntata, dopo l’importante spazio dedicato ai protagonisti del trono over, inoltre, ci sarà spazio anche per il trono classico? Dopo la scelta di Federica Aversano di abbandonare il trono, Maria De Filippi potrebbe dedicare maggior attenzione a Lavinia Mauro, unica rappresentante del trono femminile.

