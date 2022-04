Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 aprile: un nuovo bacio per Luca

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 aprile

Uomini e Donne, dopo la pausa per il ponte del 25 aprile, torna in onda oggi con una nuova puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Dopo aver dedicato le puntate della scorsa settimana principalmente al trono over con Ida Platano che ha discusso pesantemente con Tina Cipollari, la puntata di oggi dovrebbe partire con Maria De Filippi Spazio, dunque, al trono di Luca Salatino la cui scelta è ancora lontana. Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio dovrebbe sedersi Luca Salatino per confrontarsi con le sue corteggiatrici di Uomini e Donne Aurora, Lilli e Soraia.

In particolare, Luca, dopo aver discusso duramente con Lilli nelle scorse settimane, ha deciso di portarla in esterna per provare a ritrovare la serenità persa nelle scorse settimane. In esterna, soli, Luca e Lilli si sono ritrovati scambiandosi anche un bacio. Come reagiranno Aurora e Soraia?

Uomini e Donne, i dubbi di Veronica Rimondi su Federico

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi darà spazio anche a Veronica Rimondi, reduce da un litigio con Federico che non ha accettato l’atteggiamento della tronista in esterna con Matteo. La tronista e il corteggiatore hanno discusso a causa dell’intromissione di Matteo nella loro esterna inviando a Veronica dei fiori. Di fronte all’entusiasmo della tronista, Federico non ha nascosto la propria delusione. Oggi, al centro dello studio di Uomini e Donne, si confronteranno nuovamente guardando un’esterna in cui vanno in moto. In studio, Veronica spiegherà di vedere un po’ di freddezza in Federico. Tina Cipollari proverà a capirne di più e il corteggiatore affermerà di aver bisogno di tempo.

Spazio, poi, a Sara che, dopo aver chiuso una frequentazione, annuncerà di aver cominciato una conoscenza telefonica con un cavaliere del trono over che, però, spiega di essere interessata ad un’altra dama. Le parole del cavaliere scatenano la reazione di Tina Cipollari che punta il dito contro Sara.

