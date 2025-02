Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 febbraio 2025

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, con una nuova puntata che si aprirà con il trono più atteso della stagione ovvero quello di Tina Cipollari. La bionda opinionista, da diverse settimane, ha cominciato a cercare l’amore nel programma che le ha dato grande popolarità e, seduta sul suo enorme trono, sta conoscendo i vari pretendenti. Tra i tanti uomini che sono arrivati in studio e che ha deciso di conoscere, Tina si sta dedicando soprattutto a Cosimo e Angelo con cui è già uscita in esterna.

Con Cosimo, però, il rapporto è più intenso e il feeling tra i due cresce sempre di più. Allegro, spensierato e molto propositivo, Cosimo la sta corteggiando con regali e viaggi. Nella puntata in onda oggi, Maria De Filippi mostrerà la nuova esterna fatta mentre in studio Tina e il suo corteggiatore confermeranno l’intenzione di andare a Parigi.

Uomini e Donne: nuovo confronto tra Sabrina e Giuseppe

La puntata odierna di Uomini e Donne, poi, continuerà con il trono over. Al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Sabrina che sta portando avanti la conoscenza con Giuseppe tra vari alti e bassi. Dopo gli ultimi scontri, la dama ha deciso di scrivere una lettera al cavaliere non riuscendo a capire il motivo per cui abbia deciso di chiudere con lei.

Di fronte al gesto della dama, Giuseppe accetterà di uscire con Sabrina per chiarire il loro rapporto e prendere una decisione definitiva. La dama e il cavaliere, poi, ballano insieme in studio. Sarà l’inizio di un nuovo capitolo del loro rapporto?

Claudia e Giorgio lasciano Uomini e Donne

Non mancheranno emozioni nella puntata odierna di Uomini e Donne con Claudia D’Agostino e Giorgio. I due si frequentano da diverse settimane e il feeling tra i due è stato immediato. Claudia, infatti, che non si era mai esposta, si è finalmente lasciata andare al punto da avergli concesso l’esclusiva.

Giorgio, dopo aver espresso il desiderio di conoscere altre persone, ha poi capito di essere interessato a Claudia e di voler stare con lei al punto da aver deciso di lasciare insieme il programma provando a costruire una storia lontano dalle telecamere.