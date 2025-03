Uomini e Donne: anticipazioni puntata 26 marzo 2025

Uomini e donne torna in onda oggi, mercoledì 26 marzo 2025, con una nuova puntata che si aprirà con il confronto tra Agnese e Giovanni. La dama che stava uscendo con un altro cavaliere del parterre si è lasciata andare durante l’appuntamento con Giovanni con il quale ci sono stati numerosi baci. Tra i due sembra essere scattata la famosa scintilla che, invece, non è scattata con Gabriele, l’altro cavaliere con cui aveva cominciato una conoscenza la dama. Il confronto tra Giovanni e Agnese scatena la reazione di Francesca, la dama che, dopo aver chiuso con Alessio Pili Stella aveva cominciato una frequentazione con il cavaliere.

Cosimo Dadorante fidanzato fuori da Uomini e Donne?/ Il corteggiatore di Tina Cipollari beccato con un'altra

Francesca, di fronte alle parole di Giovanni che sembra interessato a proseguire la conoscenza con Agnese, ma anche a conoscere altre dame, decide di chiudere definitivamente la frequentazione non volendo dividere le attenzioni con nessuno.

Sabrina e l’appuntamento con Sebastiano: nuova delusione per la dama?

Spazio, poi, a Sabrina, la dama che, con la storia, ormai chiusa con Giuseppe, ha conquistato l’affetto del pubblico, ma anche il sostegno di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nonostante la delusione vissuta con Giuseppe sia stata forte, Sabrina ha deciso non solo di restare in trasmissione, ma anche di tuffarsi in una nuova conoscenza. Sabrina è stata così colpita dal fascino di Sebastiano, tornato nel parterre a distanza di anni dalla sua prima esperienza.

Uomini e Donne, Tina Cipollari si scontra con Isabella e svela: "Mio Trono? Sto giocando"/ Mentre Cosimo...

Il primo appuntamento tra Sabrina e Sebastiano è andato bene ma il cavaliere non ha alcuna intenzione di fermarsi alla conoscenza con la sola Sabrina. Nella puntata in onda oggi, infatti, il cavaliere si confronta anche con un’altra dama con cui ha deciso di cominciare una conoscenza.

Tina Cipollari e il nuovo appuntamento con Cosimo

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, inoltre, Maria De Filippi torna ad occuparsi anche del trono di Tina Cipollari. In attesa del viaggio a Madrid, Tina e Cosimo Dadorante sono usciti nuovamente insieme e hanno sfruttato il tempo per rinnovare il look della Cipollari con abiti adatti al viaggio in Spagna. La conoscenza tra la bionda opinionista e il corteggiatore 47enne continua.

Cristina Ferrara fidanzata fuori da Uomini e Donne?/ Segnalazioni sulla corteggiatrice di Gianmarco Steri

Dopo essere stati a Parigi e in Puglia, Tina e il suo corteggiatore sono pronti a godersi anche la bellezza della Spagna. Il feeling, dunque, continua anche se tra i due non c’è ancora stato un bacio.