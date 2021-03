Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Massimiliano in esterna con Vanessa?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 marzo

Cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Chi saranno i protagonisti dell’ultimo appuntamento settimanale con il programma di Maria De Filippi? Per scoprirlo bisognerà aspettare l’inizio della puntata, fissato alle 14.45. Sulla puntata in onda oggi, infatti, non ci sono anticipazioni. L’ultima registrazione di cui il Vicolo delle News ha fornito le anticipazioni risale allo scorso 12 marzo con la puntata relativa alla caduta di Gemma Galgani, già trasmessa. Nel corso della puntata, Maria De Filippi si è anche occupata del confrontro tra Alessandro e Maria Tona e del trono classico dando principalmente spazio a Samantha Curcio e a Giacomo Czerny. Il protagonista della puntata di oggi, dunque, sarà Massimiliano Mollicone? Il tronista ventenne sta conoscendo diverse corteggiatrici, ma tra tutte ha già ammesso di provare un forte interesse per Vanessa. Sarà uscito in esterna con lei?

Sfilata a sorpresa?

La puntata di Uomini e Donne di oggi potrebbe, tuttavia, riservare sorprese al pubblico di canale 5. L’ultimo appuntamento settimanale, infatti, potrebbe essere dedicato alla sfilata che potrebbe essere maschile o femminile e che diverte sempre i telespettatori o potrebbe essere dedicata ancora a Gemma Galgani e alle sue disavventure sentimentali. Come accade dall’inizio della stagione, non essendoci anticipazioni ufficiali, sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. La redazione, tuttavia, potrebbe spiazzare tutti anche con una puntata speciale dedicata agli amori nati nello studio di Cinecittà? La curiosità sul web, dunque, aumenta sopratutto intorno a Gemma Galgani che, presente in trasmissione dalla prima puntata, continua a cercare il principe azzurro sperando di trovarlo presto.

